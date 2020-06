Tiffany : perte plus lourde que prévu au 1er trimestre

09/06/2020 | 13:19

Tiffany publie au titre de son premier trimestre comptable (clos fin avril) une perte nette ajustée de 64 millions de dollars, soit 53 cents par action, là où les analystes anticipaient en moyenne une perte deux fois moins importante.



Lourdement pénalisé par la crise du Covid-19 qui a imposé des fermetures de magasins partout dans le monde, le joaillier new-yorkais a vu ses revenus trimestriels plonger de 45% à 556 millions de dollars (-43% en données comparables et hors effets de changes).



