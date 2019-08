Tiffany : tassement du BPA au 2e trimestre

28/08/2019 | 13:17

Le joaillier new-yorkais Tiffany publie pour son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet) un bénéfice net en repli de 6% à 136 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action, et des revenus en baisse de 3% à un milliard.



'Comme au premier trimestre, nous avons été encouragés par la croissance des ventes attribuée à nos clients locaux au niveau mondial, qui a été tirée par une croissance à deux chiffres en Chine continentale', note toutefois le CEO Alessandro Bogliolo.



Pour l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe confirme viser des croissances à des pourcentages 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour les revenus et 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' pour le BPA.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.