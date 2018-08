Tiffany : va rénover son magasin historique de New York

15/08/2018 | 12:01

Tiffany annonce qu'il prévoit de rénover intégralement son magasin emblématique de New York au printemps prochain, le magasin demeurant toutefois ouvert durant la période dans un espace temporaire sur la 57e rue.



Situé sur 10 étages au croisement de la 5e avenue et de la 57e rue, le magasin historique du joaillier américain a été ouvert en 1940. Le groupe précise que les travaux en question doivent s'achever au dernier trimestre 2021.



