Tiffany : ventes inférieures aux attentes pendant les fêtes

18/01/2019

Tiffany indique s'attendre à des ventes nettes et des résultats record sur son exercice 2018 (qui comprendra aussi ce mois de janvier), malgré des ventes inférieures à ses attentes observées sur la période des fêtes.



Sur les deux derniers mois de l'année passée, le chiffre d'affaires mondial du joaillier a reculé de 1% à 1,04 milliard de dollars (-2% en comparable), alors qu'il en espérait au contraire une progression modeste en comparaison annuelle.



Tiffany explique cette contre-performance par de moindres ventes à des touristes chinois, moins nombreux dans le monde, ainsi qu'à une demande en baisse de la part de clients locaux dans les Amériques et en Europe.



