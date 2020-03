Tikehau Capital : Berenberg rehausse son objectif de cours

03/03/2020 | 10:05

Berenberg réitère son conseil 'achat' sur Tikehau Capital et rehausse son objectif de cours de 31 à 33 euros, soit un potentiel de progression évalué à 47% pour le titre du groupe français de gestion d'actifs et d'investissements.



Le broker s'attend à ce que Tikehau Capital 'publie des résultats annuels forts le 19 mars, après un net dépassement de son objectif de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2019, avec une base d'actifs totale publiée de 25,8 milliards'.



