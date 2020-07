TIKEHAU CAPITAL : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC EXANE BNP PARIBAS

Regulatory News:

A la date du 30 juin 2020, au titre du contrat de liquidité confié par Tikehau Capital (Paris:TKO) à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

48.275 actions Tikehau Capital

507.809 euros en espèces.

Au cours du 1er semestre 2020 :

Nombre de transactions effectuées à l’achat : 2.659

Volume échangé à l’achat : 379.107 actions pour 8.511.375 euros

Nombre de transactions effectuées à la vente : 2.797

Volume échangé à la vente : 378.429 actions pour 8.432.332 euros

Il est rappelé que :

lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2019 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 47.647 actions Tikehau Capital et 585.449 euros en espèces ;

au cours du 2 ème semestre 2019, il a été négocié un total de : Nombre de transactions effectuées à l’achat : 1.353 Volume échangé à l’achat : 178.929 actions pour 3.739.026 euros Nombre de transactions effectuées à la vente : 1.407 Volume échangé à la vente : 182.026 actions pour 3.816.181 euros

semestre 2019, il a été négocié un total de :

au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 51.983 actions Tikehau Capital et 180.754 euros en espèces.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,4 milliards d’euros (au 31 mars 2020) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

