TIKEHAU CAPITAL : Berenberg reste positif sur la valeur

Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 28 euros sur Tikehau Capital. Le bureau d'études pense que que Tikehau Capital reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et de plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs d'ici 2022, malgré des retards probables dans la collecte de fonds cette année, car de nombreux investisseurs ont adopté une approche attentiste pendant la crise du Covid-19.