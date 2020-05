TIKEHAU CAPITAL : CLASSÉ N°2 DE SA CATEGORIE PAR SUSTAINALYTICS

NOUVELLE RECONNAISSANCE DE L’APPROCHE PERTINENTE DU GROUPE EN MATIÈRE D'ESG

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d'investissement, a été classé n°2 sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs mondiaux par Sustainalytics. Ce classement, établi par l'une des premières agences de notation ESG au monde, constitue une nouvelle reconnaissance de la solide gestion par le Groupe des problématiques ESG.

La notation attribuée par Sustainalytics reflète, d’une part le niveau d'exposition de l’entreprise aux risques ESG et, d’autre part sa gestion effective de ces risques. Les notes ainsi obtenues s’ajoutent à une analyse qualitative et offrent ainsi un aperçu global du degré d’importance que l’entreprise accorde aux questions ESG et des actions concrètes qu’elle entreprend pour les gérer efficacement. Au regard de cette analyse, Tikehau Capital ressort ainsi deuxième sur les 246 sociétés de sa catégorie (gestionnaires d’actifs et dépositaires) et se positionne dans le premier tiers des plus de 12 000 entreprises notées par Sustainalytics.

Selon l'évaluation de Sustainalytics, la note obtenue par Tikehau Capital place le Groupe dans la catégorie « risque faible », impliquant que le risque de subir un impact financier important en lien avec des facteurs ESG (c’est-à-dire liés aux ressources humaines, à la sécurité des données, à l'éthique commerciale ou à la gouvernance d'entreprise) est faible. L’évaluation souligne ainsi que 65,8% des risques ESG maitrisables sont appréhendés de manière pertinente par le Groupe au travers de politiques, programmes ou initiatives mis en œuvre de manière proactive.

Depuis sa création en 2004, Tikehau Capital est convaincu que le financement de projets durables est le seul moyen de générer une croissance et une rentabilité à long terme. Tikehau Capital intègre ainsi les critères ESG dans l’analyse fondamentale de toutes ses opportunités d'investissement, au même titre que l’analyse financière. Pour y parvenir, le Groupe a développé sa propre grille d'analyse ESG, qui contribue à la mise en œuvre d’une politique d'investissement très sélective au service de la création de valeur durable.

Cette approche rigoureuse s’applique à toutes les activités de Tikehau Capital, pour lesquelles la diversité des équipes et le respect de l'éthique au quotidien revêtent une importance primordiale, au même titre que l'alignement des intérêts entre actionnaires, management et clients-investisseurs.

Laure Villepelet, responsable RSE et ESG de Tikehau Capital a déclaré : « Ce classement constitue une performance majeure pour Tikehau Capital car il place le Groupe parmi les meilleurs acteurs en termes de gestion des questions ESG. Il témoigne de l'engagement fort du Groupe et de ses efforts permanents pour déployer une feuille de route durable tant au niveau de son activité d'investissement que de ses opérations et récompense le travail collectif réalisé par les équipes. Nous plaçons les questions ESG au cœur de nos politiques, de nos décisions d'investissement et de nos processus. C'est ce que nous appelons "ESG by Design" ».

En 2019, Tikehau Capital a obtenu la note A+, la meilleure note, dans la catégorie Stratégie et Gouvernance des Principes pour l’investissement responsable des Nations-Unies. Cette même année, Tikehau Capital s’est également vu attribuer la note de 72/100 par Gaïa Rating pour la maturité de sa stratégie RSE, une note bien au-dessus de la moyenne de 63/100 des entreprises européennes de services financiers notées par EthiFinance.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,4 milliards d’euros (au 31 mars 2020) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

