TIKEHAU CAPITAL : Citi reste à l'Achat

Citi a conservé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 30 euros sur Tikehau Capital dans le cadre d'une étude sur les gérants alternatifs. Le bureau d'études considère que l'approche de croissance hybride du groupe, c'est-à-dire de manière organique ainsi que par des partenariats stratégiques et des acquisitions, est très attrayante et il pense que Tikehau est bien placé pour atteindre ses objectifs à moyen terme." Bien que le segment de la dette privée de Tikehau sera probablement touché par un environnement de déploiement de capital plus lent, le groupe s'est de plus en plus concentré sur des stratégies immobilières et de capital-investissement à marge plus élevée qui font payer des commissions sur le capital engagé ", ajoute l'analyste.