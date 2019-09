Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marwan Lahoud viendra succéder à Thierry Letailleur, fondateur d'ACE Management, filiale de Tikehau Capital. Ce passage de relais s'inscrit dans la dynamique d'élargissement de la géographie d'intervention de la société de gestion d'actifs spécialisée et de l'intégration progressive d'ACE Management à Tikehau Capital.Pour Thierry Letailleur : " La dynamique insufflée par Tikehau Capital, particulièrement vers l'international, va permettre à ACE Management d'envisager un nouveau chapitre de croissance. L'expertise acquise et développée depuis 20 ans par les équipes d'ACE Management dans le secteur de l'aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité pourra ainsi s'exprimer plus largement. "Pour Marwan Lahoud : " Cette nouvelle phase de croissance va s'appuyer sur l'esprit entrepreneurial fort de Tikehau Capital, combiné à une connaissance fine de l'industrie des équipes d'ACE Management constituées par Thierry Letailleur. La pertinence et la robustesse du modèle des fonds sectoriels d'ACE Management permet d'envisager une accélération de son développement international. "