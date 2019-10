TIKEHAU CAPITAL : a levé 500 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tkehau Capital a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance octobre 2026. Cette émission d'obligations " senior unsecured " est assortie d'un coupon fixe annuel de 2,25%. Elle se situe dans la fourchette haute de l'objectif de 300 millions d'euros à 500 millions d'euros fixé initialement, et confirme la confiance portée dans la qualité de crédit de Tikehau Capital. L'émission a été placée auprès d'une base diversifiée d'une centaine d'investisseurs institutionnels, et a été souscrite à 70% par des investisseurs internationaux.Pour mémoire, l'agence de notation financière Fitch Ratings a attribué en janvier 2019 une notation Investment Grade (BBB-) à Tikehau Capital, assortie d'une perspective stable. Les obligations sont également notées BBB- par Fitch Ratings.Le produit de de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital, qui se réserve également la possibilité de rembourser des facilités de crédit existantes. Cette émission vient renforcer durablement les ressources financières du groupe et allonger la maturité moyenne de sa dette.