TIKEHAU CAPITAL : cède sa participation dans Spie batignolles

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a annoncé la cession de sa participation au capital de Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Cette cession s’accompagne par la mise en place d’un financement arrangé par sa filiale de gestion d’actifs Tikehau IM visant à permettre à 200 managers de la société d’entrer au capital aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Jean-Charles Robin, Président de Spie batignolles.Ce sont désormais 360 collaborateurs de Spie batignolles qui détiennent majoritairement le capital de l'entreprise.La cession des parts de Tikehau Capital, concomitante à celle d'Ardian, s'est accompagnée d'un financement de 190 millions d'euros, dont 67 millions d'euros pour Tikehau IM, la filiale de gestion d'actifs de Tikehau Capital. EMZ Partners, Société Générale Capital Partenaires, IDIA Capital Investissement et SOCADIF (Crédit Agricole) soutiennent également le Management dans cette recomposition du capital.Il permet ainsi aux actionnaires minoritaires Ardian et Tikehau Capital de réaliser leur investissement et à l'équipe de Management de rester majoritaire, tout en permettant à 200 managers d'entrer au capital de la société.Spie batignolles a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et emploie plus de 7 000 collaborateurs.