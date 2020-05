TIKEHAU CAPITAL : classé 2ème sur 246 par Sustainalytics

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital annonce qu'il a été classé n°2 sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs mondiaux par Sustainalytics. Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement souligne que ce classement, établi par l'une des premières agences de notation ESG au monde, constitue '' une nouvelle reconnaissance de la solide gestion par le groupe des problématiques ESG ''.La notation attribuée par Sustainalytics reflète, d'une part le niveau d'exposition de l'entreprise aux risques ESG et, d'autre part sa gestion effective de ces risques. Les notes ainsi obtenues s'ajoutent à une analyse qualitative et offrent ainsi un aperçu global du degré d'importance que l'entreprise accorde aux questions ESG et des actions concrètes qu'elle entreprend pour les gérer efficacement. Au regard de cette analyse, Tikehau Capital ressort ainsi deuxième sur les 246 sociétés de sa catégorie (gestionnaires d'actifs et dépositaires) et se positionne dans le premier tiers des plus de 12 000 entreprises notées par Sustainalytics.Selon l'évaluation de Sustainalytics, la note obtenue par le gestionnaire place le groupe dans la catégorie " risque faible ", impliquant que le risque de subir un impact financier important en lien avec des facteurs ESG (c'est-à-dire liés aux ressources humaines, à la sécurité des données, à l'éthique commerciale ou à la gouvernance d'entreprise) est faible. L'évaluation souligne ainsi que 65,8% des risques ESG maitrisables sont appréhendés de manière pertinente par la société au travers de politiques, programmes ou initiatives mis en œuvre de manière proactive.