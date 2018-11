TIKEHAU CAPITAL : croissance de 7% des actifs sous gestion au 3ème trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2018, le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élève à 15,9 milliards d’euros, soit une croissance de 7% sur le 3ème trimestre 2018 et de 15% depuis le début de l’année. Ils se répartissent ainsi entre 14,4 milliards d’euro pour l’activité de gestion d’actifs et 1,5 milliard d’euro pour l’activité d’investissement. La croissance de l'activité de gestion d'actifs a atteint 1,2 milliards d'euros (+9%) sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trimestres précédents, comme attendu.Cette dynamique est portée par une collecte nette solide de 1,3 milliard d'euros, diminuée de distributions à hauteur de -0,2 milliard d'euros auxquelles s'ajoutent +0,1 milliard d'euros d'effets positifs de marché.Au cours du troisième trimestre 2018, les actifs sous gestion de l'activité de dette privée progressent fortement pour atteindre 7,5 milliards d'euro, soit une progression de 1,1 milliard d'euro (+17%).Les actifs sous gestion de l'activité Immobilier de Tikehau Capital sont stables par rapport au 30 juin 2018 à 2,6 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, ils s'inscrivent en nette progression de +18% (+0,4 milliard d'euros) suite au lancement du fonds Tikehau Real Estate Opportunity 2018.Tikehau Capital confirme son objectif d'atteindre 16,5 milliards d'euro d'actifs sous gestion à fin 2018 (hors acquisitions de Sofidy et d'ACE Management), qui serait porté à plus de 21 milliards d'euro en tenant compte de ces acquisitions, conduisant ainsi le Groupe à dépasser son objectif de 20 milliards d'euro d'actifs sous gestion dès 2018, soit avec deux années d'avance.