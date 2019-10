Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, pour le compte de son fonds paneuropéen de capital-croissance, Bpifrance et des investisseurs minoritaires réinvestissent 33 millions d’euros au capital d’ADDEV Materials.L'augmentation de capital de 33 millions d'euros doit permettre à l'entreprise industrielle de poursuivre sa croissance à travers les acquisitions d'Andpak, une société spécialisée dans le conditionnement sur mesure de produits chimiques pour l'aéronautique et de Zip-Chem, un formulateur et fabricant de produits de préparation de surface, anticorrosion, lubrifiants, nettoyant.L'augmentation de capital fait suite à un premier investissement de 38 millions d'euros de Tikehau Capital et de Bpifrance et des investisseurs minoritaires en avril dernier pour accompagner cette ETI en forte croissance en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l'international à travers des opérations de croissance externe.