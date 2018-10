TIKEHAU CAPITAL : et DWS signent un accord de partenariat stratégique

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DEUTSCHE BANK 1.07% 9.619 -40.05% TIKEHAU CAPITAL 0.84% 23.9 7.97%

DWS Group (Deutsche Bank) et Tikehau Capital ont conclu un accord de partenariat stratégique, qui vient renforcer les liens nés de la prise de participation du second dans le premier à l’occasion de son introduction en bourse en mars 2018. Au travers de cet accord les deux gestionnaires d’actifs souhaitent identifier des opportunités et les développer." Cette alliance s'inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présence au sein de l'univers de la gestion alternative, un secteur dans lequel nous constatons un intérêt de plus en plus marqué de nos clients ", a précisé Nicolas Moreau, CEO et Président du directoire de DWS Group.Ils envisagent d'explorer ensemble plusieurs projets. DWS et Tikehau Capital prévoient ainsi de lancer un produit commun bénéficiant des expertises respectives des deux sociétés de gestion. Le lancement de ce nouveau produit devrait intervenir dans le courant de l'année 2019.Les deux gérants prévoient par ailleurs de réaliser des investissements croisés dans leurs fonds respectifs : DWS envisage d'investir dans le fonds Tikehau Subordonnées Financières; Tikehau Capital envisage d'investir dans la stratégie de DWS ciblant les investissements responsables et d'impact; DWS prévoit d'investir dans un nouveau projet de Tikehau Capital dédié aux situations spéciales et DWS étudie également la possibilité de réaliser de nouveaux investissements dans d'autres fonds de Tikehau.DWS et Tikehau Capital prévoient en outre de renforcer leurs liens et les échanges dans le cadre de leurs activités de Private Equity et des infrastructures non cotées, ce qui leur permettra d'accroître significativement la capacité de co-sourcing et le nombre d'opportunités de co-investissement. Ils identifient notamment d'importantes opportunités au sein des segments de l'investissement responsable et à impacts.L'expertise en loans de TKO sera de plus présentée à la clientèle allemande de DWS.L'accord prévoit enfin la collaboration des deux sociétés dans l'identification des fonds susceptibles d'être distribués au travers de leurs réseaux respectifs ainsi que la recherche et l'analyse d'opportunités de co-investissement au profit des fonds qu'elles gèrent.