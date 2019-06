TIKEHAU CAPITAL : fait son entrée dans trois indices Euronext Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de la décision du Conseil scientifique des Indices d'Euronext Paris, Tikehau Capital annonce rejoindre les indices boursiers CAC Small CAC Mid & Small et CAC All Tradable. Cette décision prendra effet le 21 juin 2019 après la clôture des marchés. "L’entrée de Tikehau Capital dans ces indices fait suite à l’amélioration de la liquidité du titre Tikehau Capital depuis sa cotation et constitue une nouvelle étape positive pour le profil boursier du groupe", s'est félicité le groupe de gestion d’actifs et d’investissement.