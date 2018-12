Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a finalisé l’acquisition d’ACE Management annoncée le 24 octobre 2018 et 86.639 actions nouvelles ont été émises et admises aux négociations en rémunération de l’apport d’actions de la société ACE Partners, société holding de la société ACE Management. Cette acquisition d’une société de gestion spécialiste des secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité s’inscrit dans la dynamique de renforcement des activités de private equity de Tikehau Capital.Aux côtés du fonds généraliste dédié aux entreprises en croissance, du fonds spécialisé dans la transition énergétique et du fonds dédié aux situations spéciales aujourd'hui gérés par le groupe, viendra donc s'ajouter une nouvelle gamme de fonds spécialisés.Le groupe de gestion d'actifs et d'investissement détient directement et indirectement la totalité du capital d'ACE Management.