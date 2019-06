Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a finalisé son augmentation de capital en numéraire, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité, d’un montant final brut de 715 millions d’euros. Le produit de l’opération servira au financement de la prochaine phase de développement du groupe de gestion d’actifs et d’investissement. L'augmentation de capital est réalisée par émission de 32 500 000 actions nouvelles, représentant 31,4 % du capital existant de Tikehau Capital.Dans le cadre du délai de priorité clos le 20 juin 2019, les actionnaires de la société ont souscrit un total de 17 545 162 actions nouvelles, soit 54 % du montant total de l'augmentation de capital." La réussite de cette augmentation de capital, la plus importante de notre histoire mais aussi la plus importante réalisée en France cette année, est une excellente nouvelle pour le groupe ", a déclaré Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital." L'intérêt manifesté par de nouveaux actionnaires en France mais surtout à l'international, ainsi que la confiance de nos actionnaires historiques nous confortent en vue de notre nouvelle phase de développement ", a-t-il ajouté.