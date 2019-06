TIKEHAU CAPITAL : lance une augmentation de capital d'un milliard d'euros maximum

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital lance une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut compris entre 800 et 875 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum d'un milliard d'euros. Le produit de l'augmentation de Capital servira au financement de la prochaine phase de développement de la société. Le prix de souscription des actions nouvelles sera de 22 euros par action, contre un cours de clôture d'hier de 21 euros.L'augmentation de capital se traduira par l'émission d'un nombre d'actions nouvelles compris entre 36 363 637 et 39 772 728 actions nouvelles (soit un montant brut compris entre 800 000 014 et 875 000 016 euros), susceptible, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, d'être porté à un montant maximum (prime d'émission incluse) de 1 006 250 014 euros correspondant à un nombre maximum de 45 738 637 actions nouvelles.