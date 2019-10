TIKEHAU CAPITAL : première opération immobilière en Belgique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a annoncé l'acquisition pour le compte de ses clients d'un portefeuille d’actifs immobiliers mixte à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie "value added". Ce portefeuille immobilier mixte d’environ 30 000 m² compte plus de vingt-cinq actifs de grande qualité dont des bureaux, des commerces et des logements, stratégiquement situés dans les quartiers attractifs du centre de Bruxelles.Cette acquisition constitue la première opération immobilière du groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement en Belgique. Il s'agit de la cinquième opération du fonds immobilier "value added" après une opération de sale & lease back, l'acquisition de deux hôtels dans le centre de Paris, du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni et du partenariat avec Bouygues Immobilier pour le projet de redéveloppement Charenton-Bercy dans le cadre du Grand Paris.Lancé en 2018, ce fonds immobilier paneuropéen à stratégie "value added", investit dans toutes les classes d'actifs à sous-jacent immobilier.Edouard Chatenoud, responsable de la région Benelux chez Tikehau Capital, déclare : "Cette première opération immobilière en Belgique s'inscrit dans le cadre de l'accélération de l'activité immobilière de Tikehau Capital et le renforcement de notre activité en Belgique".