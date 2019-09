TIKEHAU CAPITAL : soutenu par l'annonce d'une alliance au Japon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’action Tikehau Capital (+1,74% à 17,50 euros) est bien orientée après l’annonce d’une alliance commerciale et financière au Japon. Ce partenariat stratégique a été signé avec T&D Insurance Group, un groupe japonais d’assurance-vie, qui possède également une filiale de gestion d'actifs, T&D Asset Management, spécialisée dans les fonds d'investissement et le conseil en investissement.Cette alliance permet au groupe français de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement de renforcer sa présence au Japon où il a ouvert un bureau au printemps 2019. Elle permet aussi, selon Tikehau Capital de se rapprocher des institutions financières japonaises, qui s'intéressent " de manière croissante aux marchés privés européens ".Plus précisément, le groupe élargira son offre aux fonds de pension japonais grâce au réseau de distribution T&D Asset Management. Le partenariat se concentrera tout d'abord sur la distribution des produits de dette privée de Tikehau Capital. Il pourrait être étendu par la suite à d'autres classes d'actifs gérées par le groupe.Afin de renforcer cette alliance stratégique à long terme, T&D Insurance Group a fait part de son intention d'entrer au capital de Tikehau Capital à travers l'acquisition d'actions sur le marché.