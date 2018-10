TIKEHAU CAPITAL : va mettre la main sur ACE Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital poursuit sa croissance avec l’acquisition de 100% du capital d’ACE Management. Cette acquisition d’un expert des secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité s’inscrit dans la dynamique de renforcement des activités de private equity de Tikehau Capital.L'acquisition d'ACE Management sera réalisée sur base d'une valeur d'entreprise de 6,5 millions d'euros, et réglée à hauteur d'un maximum de 30% par apport en nature rémunéré en nouvelles actions Tikehau Capital et, pour le solde, en numéraire. Les apports donneront lieu à l'émission d'un maximum de 104 231 nouvelles actions Tikehau Capital.La réalisation de l'opération, qui devrait intervenir avant la fin 2018, est soumise à l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers (au titre du changement d'actionnariat de la société de gestion) et des autorités de la concurrence compétentes.Aux côtés du fonds généraliste dédié aux entreprises en croissance, du fonds spécialiste pour le secteur de l'énergie et du fonds dédié aux situations spéciales aujourd'hui gérés par le groupe, viendra donc s'ajouter une nouvelle gamme de fonds spécialisés.Marwan Lahoud, qui a occupé des fonctions de premier plan dans le secteur aéronautique, rejoint Tikehau Capital et prendra la présidence du Conseil de surveillance d'ACE Management.