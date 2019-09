Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a dévoilé jeudi des résultats du premier semestre 2019 en nette amélioration. Ainsi, la société de gestion d’actifs a dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 97,2 millions d’euros sur la période, contre une perte nette de 81,4 millions d’euros un an plus tôt. De son côté, le résultat opérationnel des activités d’investissement ressort en forte progression à 119,4 millions d’euros, contre une perte de 71,9 millions d’euros un an plus tôt.A fin juin 2019, les actifs sous gestion ressortent à 23,4 milliards d'euros, en hausse de 6% sur le premier semestre et de 16% sur les douze derniers mois, à périmètre comparable.En terme de perspectives, Tikehau Capital se donne comme objectif des actifs sous gestion à fin 2019 compris entre 24,5 et 25 milliards d'euros. Par ailleurs, le groupe a confirmé ses perspectives organiques à horizon 2022.