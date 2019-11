TIKEHAU CAPITAL : vise le haut de sa fourchette d'objectifs d'encours, à 25 milliards

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élève à 24,3 milliards d’euros au 30 septembre 2019, en croissance de 11% depuis le début de l’année et de 14% sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management1). Les encours se répartissent entre 22,2 milliards d’euros pour la gestion d’actifs et 2,1 milliards d’euros pour l’activité d’investissement. Les encours de l’activité de gestion d’actifs sont en croissance de 1,8 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de 2019 (+9%), dont 1 milliard d’euros sur le troisième trimestre (+5%).La progression des encours sur le troisième trimestre 2019 reflète d'abord une collecte nette de 1,3 milliard d'euros , soit un montant supérieur à la collecte nette de 1,2 milliard d'euros réalisée sur le premier semestre 2019, portant ainsi la collecte nette sur les neuf premiers mois à 2,5 milliards d'euros.Les distributions intervenues sur le troisième trimestre s'élèvent à -0,3 milliard (soit -0,9 milliard sur neuf mois), principalement du fait des stratégies de dette privée, et les effets de marché sont positifs à hauteur de +0,1 milliard (+0,3 milliard sur neuf mois)." L'évolution favorable des actifs sous gestion en 2019 est liée à la montée en puissance continue des stratégies de Private Equity et d'immobilier, qui représentent plus de 60% de la collecte nette réalisée par l'activité de gestion d'actifs tant sur le troisième trimestre que depuis le début de l'exercice 2019 ", a précisé le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement.Tikehau Capital souligne qu'il continue ainsi à rééquilibrer son business mix vers des stratégies au profil plus rémunérateur en termes de commissions de gestion.Les encours totaux de l'activité de dette privée s'élèvent à 8,5 milliards d'euros à fin septembre, soit une progression de 0,2 milliard d'euros (+2%) sur neuf mois, sur une base de comparaison élevée liée aux levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending.Sur le troisième trimestre, la croissance des actifs sous gestion de cette activité s'élève à 0,1 milliard d'euros (+1%), avec une collecte nette de 0,3 milliard d'euros (+0,8 milliard d'euros sur neuf mois), des distributions qui s'élèvent à -0,3 milliard d'euros, réparties entre les activités de Direct Lending et de Leverage Loans, et des effets de marché très légèrement positifs.Les actifs sous gestion de l'activité d'immobilier de Tikehau Capital s'élèvent à 8,4 milliards d'euros à fin septembre 2019, en croissance de 0,8 milliard d'euros (+11%) depuis le début de l'année. Sur le troisième trimestre, la progression des encours atteint 0,3 milliard d'euros (+4%)." Cette progression résulte d'une collecte nette bien orientée, portée notamment par les très bonnes performances commerciales de Sofidy ", a expliqué la société.La croissance de l'Immobilier contribue au rééquilibrage du business mix de Tikehau Capital, en lien avec la stratégie du groupe, et cette activité représente ainsi 35% des actifs sous gestion totaux du Groupe à fin septembre 2019, soit une contribution comparable à celle des activités de dette privée.Le développement du groupe dans le domaine du private equity s'accélère, contribuant également au rééquilibrage des activités du Groupe. Ainsi, depuis le lancement de son activité de private equity pour le compte d'investisseurs tiers, les encours sous gestion sont passés en moins de deux ans de 0,1 milliard d'euros (à fin décembre 2017) à 1,9 milliard d'euros à fin septembre 2019.Sur les neuf premiers mois de 2019, les encours de cette activité progressent de +50% (+0,6 milliard d'euros), avec un troisième trimestre dynamique au cours duquel les actifs sous gestion ont progressé de 0,4 milliard d'euros, soit +28%. Cette progression reflète une collecte nette de 0,4 milliard d'euros, portée notamment par le closing du premier fonds de private equity secondaire, intervenu en septembre 2019, ainsi que par les nouvelles levées intervenues pour le fonds dédié à la transition énergétique et le fonds de capital-croissance.Les actifs sous gestion de l'activité d'investissement s'élèvent à 2,1 milliards d'euros à fin septembre 2019, un montant stable par rapport à fin juin 2019. Par rapport au 31 décembre 2018, la progression s'élève à 0,5 milliard d'euros, tenant compte notamment de la hausse de la trésorerie consolidée suite à l'augmentation de capital finalisée par le Groupe le 25 juin 2019 pour un montant de 715 millions.Le total des actifs sous gestion du périmètre private equity du groupe s'élève ainsi à 4 milliards d'euros à fin septembre 2019, se décomposant entre 1,9 milliard d'euros pour l'activité de gestion d'actifs et 2,1 milliard d'euros pour l'activité d'investissement.Sur le quatrième trimestre, la dynamique commerciale continue à être solide et devrait permettre au groupe d'atteindre 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2019, correspondant à la borne haute de la fourchette d'objectif de 24,5 milliards d'euros à 25 milliards d'euros précédemment communiquée.