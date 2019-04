Tikehau Capital : 04 avril 2019 - Tikehau Capital et Bpifrance entrent au capital d'ADDEV Materials pour accompagner son développement international

COMMUNIQUE DE PRESSE Tikehau Capital et Bpifrance entrent au capital d'ADDEV Materials pour accompagner son développement international Paris, le 4 avril 2019 - Tikehau Capital, au travers de son fonds paneuropéen de capital- développement minoritaire, et Bpifrance réalisent un investissement de 38 millions d'euros au sein de la société ADDEV Materials dans la perspective de son développement international. ADDEV Materials est une entreprise industrielle, spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance (isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles…). Employant 500 personnes, ADDEV Materials génère un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros et est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord. Au travers de cet investissement, Tikehau Capital et Bpifrance souhaitent accompagner cette ETI en forte croissance (chiffre d'affaires multiplié par 2 en cinq ans avec une forte expansion internationale), en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l'international et son positionnement sur des marchés porteurs, tels que l'aéronautique, au travers d'opérations de croissance externe sur deux grandes zones, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'investissement de Tikehau Capital, via sa filiale de gestion d'actifs Tikehau Investment Management, est réalisé au travers de son fonds de capital développement paneuropéen dédié aux entreprises de taille intermédiaire en croissance. Ce fonds minoritaire a pour vocation de cibler les structures à fort potentiel sur des marchés en développement. Emmanuel Laillier, Directeur du Private Equity de Tikehau Capital, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'accompagner ADDEV Materials dans son développement. ADDEV Materials présente un fort potentiel de croissance sur un marché encore largement fragmenté et nous entendons soutenir son management dans la poursuite de sa stratégie de croissance externe. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la philosophie de notre fonds de capital développement paneuropéen dédié aux ETI et PME en croissance et aux ambitions internationales.» «Via ses équipes lyonnaises de proximité, Bpifrance accompagne de longue date ADDEV Materials, tant par des solutions de financement qu'en capital » indique Arnaud Legardeur, Directeur d'investissement Mid&Large Cap de Bpifrance.« Nous sommes aujourd'hui heureux de renouveler notre confiance au management pour poursuivre l'aventure ambitieuse de la croissance, via des acquisitions notamment à l'international. Cette opération, réalisée aux 1

côtés de notre partenaire Tikehau Capital, illustre le continuum de financement proposé par Bpifrance. » Pascal Nadobny, président de ADDEV Materials : « Nous sommes très heureux de l'arrivée de Tikehau Capital et de sa plateforme internationale en soutien de notre projet entrepreneurial ainsi que de la confiance renouvelée de Bpifrance. Elles permettent à ADDEV Materials de changer de dimension et de mener à bien ses projets de croissance externe en Europe et en Amérique du Nord afin de renforcer significativement son activité de transformation sur mesure de matériaux et sa position dans le secteur aéronautique ». A propos de Tikehau Capital: Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,0 milliards d'euros et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 430 collaborateurs (au 31 décembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) www.tikehaucapital.com A propos de Bpifrance Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d'informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse A propos d'ADDEV Materials ADDEV Materials, dont le siège est basé à Lyon, emploie 500 personnes, réparties sur 20 sites dans le monde, pour 110 millions de chiffre d'affaires. ETI spécialisée dans la transformation de matériaux haute performance, ses expertises portent sur le converting de films et solutions adhésives et le packaging personnalisé de colles et produits chimiques. Partenaire des plus grands fabricants mondiaux, ADDEV Materials s'appuie sur un vaste panel de technologies et s'organise autour de quatre Business Units : •INSULATION & FILMS •ADHESIVES & TAPES •AEROSPACE & DEFENSE •NORTH AMERICA ADDEV Materials est membre de la French Fab. "Wherever innovative materials are key, we deliver converting and services. Our human values drive our entrepreneurial, international and responsible growth project" Plus d'information sur www.addevmaterials.fr- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/addev-materials Contacts Presse: Tikehau Capital : Jawad Khatib - +33 1 40 06 11 27 Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry - +33 1 53 70 74 70 press@tikehaucapital.com 2

Bpifrance : Nathalie Police - +33 1 41 79 95 26 nathalie.police@bpifrance.fr ADDEV Materials Aurélie ONNIS -Responsable Communication -a.onnis@addevmaterials.com - T :04 72 11 35 17 Contact Actionnaires et Investisseurs : Tikehau Capital : Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com Bpifrance : Arnaud Legardeur, Directeur d'investissement (Mid&Large Cap)