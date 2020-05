Tikehau Capital : -1,5% d'actifs sous gestion sur trois mois

14/05/2020 | 07:16

Tikehau Capital revendique des actifs sous gestion de 25,4 milliards d'euros au 31 mars 2020, en croissance de 13,7% sur douze mois et en retrait de 1,5% sur le premier trimestre, en raison d'effets de marché défavorables dans le contexte de pandémie de Covid-19.



La collecte nette de l'activité de gestion d'actifs s'élève à +500 millions d'euros sur le premier trimestre, portant ses encours à 23,4 milliards au 31 mars 2020 (+12,5% sur douze mois et -0,8% sur le premier trimestre).



Par ailleurs, Tikehau Capital annonce l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Star America Infrastructure Partners, société de gestion indépendante experte dans le domaine des infrastructures de taille moyenne sur le marché nord-américain.



