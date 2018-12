Tikehau Capital : 12 décembre 2018 - Tikehau Investment Management réalise le premier closing du fonds T2 Energy Transition Fund à hauteur de 350 M

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tikehau Investment Management réalise le premierclosingdu fonds T2 Energy Transition Fund à hauteur de350 M€

Paris, le 12 décembre 2018-Tikehau Investment Management annonce le premier closing de T2 Energy Transition Fund pour un montant de350 M€.Lancé à l'initiative de Tikehau Capital et de Total SA, ce fonds dePrivate Equity, dans lequel Bpifrance et Groupama sont des investisseurs de référence, est dédié à la transition énergétique.

Aujourd'hui, pour répondre auxdéfis du dérèglement climatique, les besoinsd'investissement sont estimésparl'Agence Internationale de l'Énergieà 60 000 milliardsd'euros pour les deux prochaines décennies.Dans ce contexte, T2 Energy

Transition Fund a vocation à soutenir les acteurs européens de la transition énergétique de taille intermédiaire dans leur développement, leur transformation et leur expansion, notamment internationale.

Pour Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital: «Ce fondss'inscritparfaitement dans la politique ESG volontaire engagée par Tikehau Capital. Noussommes convaincus que l'investissement en fonds propres est une démarche particulièrement efficace pour réaliser la transition énergétique, dès lors qu'iloffre une perspective long-terme pour créer de la croissance et des emplois pour les entreprises».

Une approche ciblée et sur mesure pour favoriser la transition énergétique

Les investissements du fonds se concentreront sur les entreprises évoluant dans trois secteurs déterminants pour la transition énergétique :

Laproduction d'énergies propres:mise en œuvre desolutions pour la diversification du mix énergétique, projets deproduction d'énergie à partir deressources non carbonées.

La mobilité bas-carbone: développement d'infrastructuresvisant à accueillir les véhicules électriques, essord'équipements et de services liés à la mobilité bas carbone et évolutions liées à l'utilisation du gaz naturel dans les transportsen remplacement du diesel et du fuel marine.

L'amélioration de l'efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation:recherche et mise en œuvre desolutions pour le déploiement etl'optimisationdu stockaged'énergie, optimisation de la consommation énergétique des bâtiments et des entreprises.

Pour Emmanuel Laillier, Head of Private Equity de Tikehau Capital: « Ce fonds répond aux besoins en financement non encore adressés des entreprises intervenant dans le secteur de latransition énergétique tout en satisfaisant l'appétit des investisseurs pour les investissementsESG. Il s'inscrit donc parfaitement dans la démarche de Tikehau Capital de rapprocher les poches d'épargne mondiales enrecherche de rendement des entreprises de taille moyenne en recherche de croissance ».

Un modèle opérationnel différenciant pour répondre aux besoins d'un secteuren mutation

Née de la coopération entre Tikehau Investment Management et Total, le fonds T2 Energy Transition Fund a un modèle opérationneldifférenciant qui s'appuiesurl'expertise de l'équipe d'investissementde Tikehau Investment Management tout enbénéficiant de l'expertise sectorielle etdu réseau international de Total.

Des investisseurs de référence engagés dans la transition énergétique

La réussite de ce premierclosingtémoigne du fort intérêt des investisseurs pour ce secteurdéterminant pour la mise en place d'une économie durable, l'approche holistique adoptée par T2 Energy Transition Fund a été plébiscitée par des investisseurs institutionnels européens ainsi que des family offices.

Le fonds dispose ainside 350M€ à l'issue de ce premierclosing. Convaincus par le positionnement du fonds, Bpifrance et Groupama, investisseurs de référence, ont souhaité rejoindre dès le premierclosingles sponsors : Tikehau Capital et Total.

Pour Mikaël Cohen, Directeur des Opérations financières et Investissement du Groupe Groupama: «Ciblant les entreprises de tailles intermédiaires engagéesdans la transition énergétique, ce fonds s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investissement de Groupama et participe à notre ambition de réaliser 1 milliard d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique».

«La transition énergétique et environnementale (TEE) est au cœur de l'action de

Bpifrance qui prévoit de mobiliser des moyens très substantiels pour inciter lesentreprises à saisir l'opportunité que représente la TEE dans leur développement.

Notre participation au premier closing du fonds T2 Energy Transition Fund sur une thèse différenciante, mené par une équipe très expérimentée, répond parfaitement à cet objectif.»déclare Benjamin Paternot, Directeur exécutif Fonds de fonds de Bpifrance.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 15,9 milliards d'euros d'actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dansdifférentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de

Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé parson management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est cotésur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :

FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Contacts Presse:

Tikehau Capital : Jawad Khatib-+33 1 40 06 11 27

Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry-+33 1 53 70 74 70press@tikehaucapital.com

Contact Actionnaires et Investisseurs

Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11shareholders@tikehaucapital.com