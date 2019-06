Tikehau Capital : 14 juin 2019 – Tikehau Capital fait son entrée dans trois indices Euronext Paris

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tikehau Capital fait son entrée dans trois indices Euronext Paris

Paris, le 14 juin 2019 - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, rejoindra les indices boursiers CAC SMALL, CAC MID & SMALL et CAC ALL TRADABLE à partir du 21 juin 2019.

A la suite de la décision du Conseil scientifique des Indices d'Euronext Paris, Tikehau Capital annonce rejoindre les indices boursiers CAC SMALL, CAC MID & SMALL et CAC ALL TRADABLE. Cette décision prendra effet le 21 juin 2019 après la clôture des marchés.

L'entrée de Tikehau Capital dans ces indices fait suite à l'amélioration de la liquidité du titre Tikehau Capital depuis sa cotation et constitue une nouvelle étape positive pour le profil boursier du Groupe.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,4 milliards d'euros (au 31 mars 2019) et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans

différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de

ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son

management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :

FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Contacts Presse:

Tikehau Capital : Julien Sanson - +33 1 40 06 18 40

France - Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry - +33 1 53 70 74 70

UK - Finsbury: Arnaud Salla & Charles O'Brien - +44 207 251 3801 press@tikehaucapital.com

Contact Actionnaires et Investisseurs :

Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com