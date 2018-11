Tikehau Capital : +15% d'actifs sous gestion sur neuf mois

16/11/2018 | 09:31

Au 30 septembre 2018, Tikehau Capital affiche un montant des actifs sous gestion de 15,9 milliards d'euros, soit une croissance de 7% sur le troisième trimestre 2018 et de 15% depuis le début de l'année.



Ces actifs se répartissent entre 14,4 milliards d'euros pour l'activité de gestion d'actifs et 1,5 milliards pou l'activité d'investissement. Le groupe compte près de 260 collaborateurs à fin septembre, en progression de près de 13% sur trois mois.



Tikehau Capital confirme son objectif de 16,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2018, qui serait porté à plus de 21 milliards avec les acquisitions de Sofidy et d'ACE Management, le conduisant à dépasser son objectif de 20 milliards avec deux années d'avance.



