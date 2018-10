Tikehau Capital : 16 Octobre 2018 - Tikehau Capital et DWS signent un accord de partenariat stratégique

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tikehau Capital et DWS signent un accord de partenariat stratégique

Les deux sociétés de gestiond'actifsrenforcent leurs liens à la suite de la prise de participation de Tikehau Capital dans DWS

Ce partenariat inclut des investissements croisés dans desproduits de chaque société ainsi que l'analyse d'opportunités de co-investissement

L'accord porte également sur le lancement et la distributionpotentiels de produits communs

Paris, le 16 octobre 2018 -DWS Group et Tikehau Capital ont conclu un accord de partenariat stratégique, qui vient renforcer les liens nés de la prise de participation de

Tikehau dans DWS à l'occasion de son introduction en bourse en mars 2018. Au travers de cet accord les deux gestionnaires d'actifs souhaitentidentifier des

opportunités et les développer.

« Cette alliance s'inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présenceau sein de l'univers de la gestion alternative, un secteurdans lequel nous constatons

un intérêt de plus en plus marqué de nos clients », précise Nicolas Moreau, CEO et Président du directoire de DWS Group. « Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Tikehau Capital et de mettre en commun notre savoir-faire et notreexpertise complémentaire dans le domaine de l'investissement alternatifau

bénéfice de nos clients ».

« Avec ce partenariat, nous construisons un cadre pour générer une réelle valeur ajoutées'appuyant sur nosexpertises respectives », précise Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital. « Cela montre la pertinence de notre prise de participation au moment del'introduction en bourse de DWS. Nous travaillons en

étroite collaboration sur le déploiement de nos stratégies de croissance respectives ainsi que sur de nouvelles initiatives ».

DWS et Tikehau Capital envisagentd'explorer ensembleplusieurs projets :

DWS et Tikehau Capital prévoient de lancer un produit commun bénéficiant des expertises respectives des deux sociétés de gestion. Le lancement de cenouveau produit devrait intervenir dans le courant de l'année 2019.

DWS et Tikehau Capital prévoient de réaliser des investissements croisés dans leurs fonds respectifs : oDWS envisaged'investir dans le fonds Tikehau Subordonnées Financières oTikehau Capitalenvisage d'investir dans la stratégie de DWS ciblant les investissements responsableset d'impact oDWS prévoit d'investir dans un nouveau projet de TikehauCapital dédié aux situations spéciales oDWS étudie également la possibilité de réaliser de nouveauxinvestissements dans d'autres fonds de Tikehau

DWS et Tikehau Capital prévoient de renforcer leurs liens et les échanges dans le cadre de leurs activités dePrivate Equityet des infrastructures non cotées, ce qui leur permettrad'accroître significativementla capacité de co-sourcing etle nombre d'opportunités de co-investissement. Les deux sociétés de gestionidentifient notamment d'importantes opportunités au sein des segmentsdel'investissement responsable età impacts.

L'expertise enloansde TKO sera présentée à la clientèle allemande de DWS.

L'accord prévoit également la collaboration des deuxsociétésdans l'identification des fonds susceptibles d'être distribués au travers deleurs réseaux respectifs ainsi que larecherche et l'analyse d'opportunités de co-investissement au profit des fondsqu'ellesgèrent.

Ce partenariat entre les sociétés de gestion prend effet immédiatement. Toutes les initiatives envisagées par ce partenariatseront soumises à la revue et l'accord desdépartements juridique, réglementaire (y compris la règlementation anti-trust), comptable et fiscal de chaque société.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 14,8 milliards d'euros d'actifs(au 30 juin 2018) et dispose de 2,3milliards d'euros de fonds propres(au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM,sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :

FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

A propos de DWS Group:

DWS Group GmbH & Co.KGaA (DWS) est l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs avec 687 mds EUR d'actifs sous gestion (au 30 juin 2018). Fort de plus de 60 années d'expérience et fondé sur une réputation d'excellence en Allemagne et en Europe, DWS est reconnu par ses clients à travers le monde pour la fiabilité de ses solutions d'investissement intégrées, sa stabilité et sa capacité d'innovation au sein d'un large éventail dedisciplines.

Nous proposons aux particuliers et aux institutions un accès à nos capacités d'investissement robustes à travers l'ensemble des principales classes d'actifs, grâce à des solutions en phase avec les tendances dominantes. Notrelarge palette d'expertises, notamment dans la gestion active, passive et alternative, ainsi que notre importantengagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance, viennent se compléter pour créer des solutions ciblées pour le compte de nos clients. Notre savoir-faire et la connaissance terrain de nos économistes,analystes et professionnels de l'investissement sont mis à profit pour permettre à notre CIO mondial de formulerune vision commune et harmonisée, qui sous-tend notre approche d'investissement stratégique.

DWS souhaite innover et contribuer à façonner l'avenir de l'investissement: nos collaborateurs sont répartis dans 22 pays, comptent 35 nationalités et parlent plus de 75 langues; cette caractéristique permet à notre équipe d'allierune envergure mondiale à une présence résolument locale.

www.tikehaucapital.com

Contacts Presse:

Tikehau Capital

Dorothée Duron-Rivron-+33 1 40 06 18 48

Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry-+33 1 53 70 74 70press@tikehaucapital.com

DWS

Adib Sisani - Tél. : +49 (0)69 910 61960 - E-Mail :adib.sisani@dws.com

Karsten Swoboda - Tél. : +49 (0)69 910 14941 - E-Mail :karsten.swoboda@dws.com

Contact Actionnaires et Investisseurs :

Tikehau Capital :

Louis Igonet-+33 1 40 06 11 11shareholders@tikehaucapital.com