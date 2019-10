Tikehau Capital : 17 octobre 2019 - Cession d'actions Eurazeo par Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 23,4 milliards d'euros et dispose de 3,1 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Le placement des actions débutera sans délai. Nomura International plc intervient en qualité de conseil financier de Tikehau Capital dans le cadre de la cession. Crédit Suisse Europe Ltd et Citigroup interviendront chacun en qualité de teneur de livre associé, agent de placement associé et garant.

Contacts Presse:

Tikehau Capital : Julien Sanson - +33 1 40 06 18 40

France - Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry - +33 1 53 70 74 70 press@tikehaucapital.com

Contact Actionnaires et Investisseurs :

Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com

