Tikehau Capital : 19 Septembre 2019 - Résultats du 1er semestre 2019

Tikehau Capital récolte ainsi les fruits de sa stratégie de développement, avec les activités de gestion d'actifs qui doublent leur contributionaux revenus et aux résultats du Groupe, et une activité d'investissement fortement bénéficiairesur le semestre. Sous l'effet de ces deux composantes, le résultat net part du Groupe s'inscrit en très nette progression.

Résultats consolidés du premier semestre 2019

Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital s'est réuni le 18 septembre 2019 et a examiné les comptes consolidés3au 30 juin 2019.

Le montant des actifs sous gestionde Tikehau Capital s'élève à 23,4 mds€ au 30 juin 2019, en croissance de +1,4 md€ (+6%) depuis le début de l'année et de +3,2 mds€ (+16%) sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management4). Ils se répartissent entre 21,2 mds€ pour le périmètre gestion d'actifs et 2,1 mds€ pour l'activité d'investissement.

Le résultat opérationnel des activités de gestion d'actifsprogresse à nouveau et ressort à 20,5 m€ à fin juin 2019, contre 9,2 m€ un an plus tôt. A périmètre comparable5, il affiche une solide progression de +15% sur un an, porté par la forte croissance des commissions de gestion générées sur le semestre. Le résultat opérationnel de l'activité d'investissementressort à 119,4 m€, contre une perte de -71,9 m€ un an plus tôt, qui tenait notamment compte d'évolutions défavorables de la valeur de certains actifs cotés.

Le résultat net part du Groupeà fin juin 2019 est ainsi fortement positif et s'élève à 97,2 m€, à comparer à une perte de -81,4m€ un an plus tôt.

Le résultat opérationnel du périmètre gestion d'actifs affiche une croissance de +15%

Au 30 juin 2019,les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital s'élèvent

21,2 mds€ , en hausse de +15% sur 12 mois ( pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management) et de +4% sur les six premiers mois de 2019. La progression sur le premier semestre 2019 résulte d'une collecte nette dynamique de +1,2 md€, portée en majorité par les activités de private equity et d'immobilier, diminuée de distributions à hauteur de -0,5 md€, principalement du fait des stratégies de dette privée, auxquelles s'ajoutent +0,2 md€ d'effets de marché positifs.

Sur les 21,2 mds€ d'encours du périmètre gestion d'actifs à fin juin 2019, les actifs sous gestion générateurs de revenusatteignent 17,4 mds€, en croissance de +7% à périmètre comparable, et représentent ainsi 82% des actifs sous gestion du périmètre gestion d'actifs, contre 79% au 31 décembre 2018. Ces actifs générateurs de revenus sont très majoritairement issus de fonds fermés, sur des durées longues et permettent donc au Groupe de disposer d'une bonne visibilité sur sa génération future de revenus.

Tout en confirmant son approche sélective et disciplinée, le Groupe a poursuivi sur le premier semestre une bonne dynamique d'investissement au sein de ses fonds. Ainsi, les investissements réalisés au cours du semestre au travers des fonds fermés gérés par le Groupe atteignent 1,5 md€, en progression de +25% sur un an à périmètre comparable.

Les revenus de l'activité de gestion d'actifs sont en forte croissance sur le semestre

Les procédures d'audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers sont en cours. Pour mémoire, les actifs sous gestion du Groupe publiés au 30 juin 2018 s'élevaient à 14,8 mds€, répartis entre 13,2 mds€ pour le périmètre de gestion d'actifs et 1,6 md€ pour l'activité d'investissement. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 s'élèvent à 20,1 mds€, répartis entre 18,5 mds€ pour le périmètre de gestion d'actifs et 1,6 md€ pour l'activité d'investissement. Pro forma de l'acquisition de Sofidy et ACE Management, le résultat opérationnel du périmètre gestion d'actifs à fin juin 2018 s'élève à 17,8 m€.

