Tikehau Capital : 20 septembre 2018 - Entrée de Tikehau Capital en négociations exclusives pour acquérir Sofidy

Entrée de Tikehau Capital en négociations exclusives pour acquérir Sofidy, société de gestiond'actifsimmobiliersgérant 4,8 Mds€1

Projet d'offre publique d'acquisition visant les titres dela société Selectirente

Paris, le 20 septembre 2018- Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement,accélère son développement dans la gestiond'actifs immobiliersen entrant en négociations exclusives en vue del'acquisition deSofidy, acteur majeur dans la gestion d'actifs immobiliers en

Ce projet d'acquisition permettrait à Tikehau Capital non seulement de devenir un des premiers acteurs français indépendantsdans la gestion d'actifs immobiliersmais aussi de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30%2, pour atteindre dès lafin 2018 l'objectif de 20 Mds€ d'actifs sous gestionqui avait été donné pour 2020.

Une opportunité unique pour se renforcer sur le marché porteur de la gestiond'actifs immobiliers3et ainsi améliorer le business mix du Groupe

Ce projet d'acquisitions'inscrit pleinement dans la stratégie de Tikehau Capital d'élargir son offre de fonds afin d'améliorerson business mix. Elle permet au Groupede s'ouvrir à de nouvelles catégories d'investisseurs et d'étendre son savoir-faire dans le domaine des solutions d'investissement immobilierdu fait des complémentarités fortes entre les deux groupes.

Créé en 1987 par Christian Flamarion4, Sofidy est un gestionnaire de référence dansle paysage de la gestion d'actifs immobiliers en France et en Europe, présent dans la

conception et le développement des produits d'investissement et d'épargne orientésprincipalementvers l'immobilier de commerces et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 4,8 Mds€5sous gestion, Sofidy gère pourle compte de plus de 45 000 épargnants et d'un grand nombre d'institutionnels, un

patrimoine constitué de plus de 4 100 actifs immobiliers.

Une complémentarité opérationnelle forte renforcée par une culture communed'entrepreneur indépendant

Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité opérationnelle entre les deux groupes, associé à des valeurs communesd'indépendance et d'excellence, quipermettront une expression entière des différents savoir-faire et expertises.

Cette complémentarité se manifeste d'aborddans la typologie de clientèle, investisseursinstitutionnels d'un côté et particuliers de l'autre. Cette complémentarité

s'exprime égalementdans la typologie de produits, OPCI professionnelsd'un côté,

SCPI, OPCVM immobilier et OPCI grand public, de l'autre.

Pour Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital : «Tikehau Capital est heureux de pouvoir saisirl'opportunité unique que représentece projet d'acquisitionde Sofidy. Nous avons de grandes ambitions de croissance dans l'immobilier, et nous

nous réjouissons non seulementde ce projet d'élargissementde notre expertise dans ce domaine, mais surtout de la possibilitéd'accueillir à nos côtésSofidy et ses équipes.»

Pour Jean-Marc Peter, Directeur général de Sofidy : «Nous nous rapprochons d'unGroupe en forte croissance et avec qui nous avons de nombreuses valeurs communes, au premier rang desquelles figurentl'indépendance et la performance auservice des épargnants. Nous sommes convaincus quece projet d'opération renforcera sur le long terme Sofidyet bénéficiera à l'ensemble de ses clients et

partenaires.»

Une augmentation sensible des actifs sous gestion génératrice de croissance et de profitabilité

En intégrant4,8 Mds€6d'actifs sous gestionadditionnels en immobilier, le projet d'acquisition de Sofidy permettrait à Tikehau Capital de quasiment tripler ses actifssous gestion dans ce domaine, qui s'élèvent à 2,6 Mds€ à fin juin 2018.

Au-delà de fortes complémentarités opérationnelles, cette acquisition serait immédiatement génératrice de croissance et de profitabilité pour Tikehau Capital.

Avec des revenus nets correspondant en moyenne à environ 100 points de base desactifs sous gestion, et une marge opérationnelle d'environ40% des revenus nets en

2017, l'acquisition deSofidy aurait un effet immédiatement positif sur le taux de

commission moyen et la marge opérationnelle des activitésde gestion d'actifs deTikehau Capital.

A l'issue de l'opération envisagée, Tikehau Capital devrait détenirau moins 90% du capital de Sofidy. La valorisation retenue pour 100% des titres de Sofidys'élève à 220m€,correspondant à une valeur d'entrepriseestimée à environ 120m€ (soitmoins de 7fois l'EBITDA2017) à laquelles'ajoutentenviron 100m€ de trésorerie et d'actifs financiers7.

L'opération interviendrait principalement sous la forme d'une cession en numéraire et,pour une partie marginale, sous la forme d'un apport rémunéré en nouvelles actions

Tikehau Capital. Tikehau Capital financera cette opération sur ses ressources propres etcommuniquera ultérieurement sur les modalités définitives de l'opération.

Processus de réalisation de l'opération

L'opération fait l'objet d'une information-consultation auprès de la délégation unique du personnel de Sofidy.

La signature de l'accord d'exclusivité a été autoriséepar le Conseil de surveillance de la Société en tant que convention réglementée. Pour les besoins de cette opération, le Conseil de surveillance a désigné un comitéad hoccomposé de membres indépendantsqui a notamment pour mission de superviser les travaux d'un expert indépendant (Finexsi) chargé de rendreau Conseil de surveillance un rapport d'équitésur les termes del'acquisition.M. Antoine Flamarion s'abstiendra de prendre toutes mesures pour le compte de Tikehau Capital en relation avec cette opération.

Tikehau Capital est conseillé par Rothschild & Cie.

Une fois signée, la réalisation de l'opérationsera soumise à l'autorisationpréalable del'Autorité desmarchés financiers ainsi que des autorités de la concurrence compétentes.La réalisation de l'opérationest prévue au cours du quatrième trimestre 2018.

Projet d'offre publique d'acquisition visantSelectirente

Tikehau Capital lancera, après la réalisationdéfinitive de l'acquisitionde Sofidy, uneoffre publique d'acquisition sur les titres deSelectirente. Le prix de l'offre est en cours de discussion et fera l'objet d'une attestation d'équité de la part d'un expertindépendant.Les modalités de l'offre seront communiquées au marché une fois fixées.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère14,8milliards d'euros d'actifs(au 30 juin 2018) et dispose de 2,3milliards d'euros de fonds propres(au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM,sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son

management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :

FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

