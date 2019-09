Tikehau Capital : 20 septembre 2019 – Mise à disposition du document d'enregistrement universel (contenant le rapport financier semestriel 2019) 0 20/09/2019 | 22:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUE DE PRESSE Mise à disposition du document d'enregistrement universel (contenant le rapport financier semestriel 2019) Paris, le 20 septembre 2019 - Tikehau Capital annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son document d'enregistrement universel contenant son rapport financier semestriel au 30 juin 2019. Ce document comprend notamment le rapport d'activité sur le 1ersemestre 2019, les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2019, le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière et l'attestation du responsable du responsable du document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de la Société (www.tikehaucapital.com, dans la rubrique "Actionnaires/Information réglementée/Rapports financiers semestriels"). A propos de Tikehau Capital : Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 23,4 milliards d'euros et dispose de 3,1 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) www.tikehaucapital.com Contacts Presse : Tikehau Capital : Julien Sanson - +33 1 40 06 18 40 Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry - +33 1 53 70 74 70 press@tikehaucapital.com Contact Actionnaires et Investisseurs Louis Igonet - +33 1 40 26 11 11 shareholders@tikehaucapital.com La Sté Tikehau Capital SC a publié ce contenu, le 20 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 septembre 2019 20:02:01 UTC. Document original