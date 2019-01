Tikehau Capital : 24 janvier 2019 – Communiqué relatif à l'offre publique d'achat visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de la société Selectirente initiée par la société Tikehau Capital – Mise à disposition de la note d'information relative à l'offre

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres

COMMUNIQUE DU 24 JANVIER 2019

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

de la société

initiée par la société

présentée par

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE ET DES

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,

FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE TIKEHAU CAPITAL SCA

TERMES DE L'OFFRE:

86,80 euros1par action Selectirente

87,25 euros2par obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes

(OCEANE) Selectirente3

DURÉE DE L'OFFRE:

25 jours de négociation

1Ce prix correspond au prix d'Offre initial de 89,00 euros réduit du montant del'acompte sur dividende de 2,205 euros par Action payé le 2 janvier 2019, après arrondi au centime d'euro supérieur.

2Ce prix correspond au prix d'Offre initial de 89,45 euros réduit du montantdu coupon de 2,205 euros par OCEANE payé le 2 janvier 2019,après arrondi au centime d'euro supérieur.

3Prix provisoire ; voir Section 2.4.3 de la note d'information établie par Tikehau Capital SCA pour les modalitésde calcul du prix d'Offre définitif par OCEANE.

Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers

Le présent communiqué est publié par la société Tikehau Capital en application des dispositions des articles 231-27, 1° et 2°, et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF»).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du23 janvier 2019sur l'offrepubliqued'achat initiée par la sociétéTikehau Capital SCA sur les actions et les obligations à option deconversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de la société Selectirente(l'«Offre»), apposé le visa n° 19-019 en date du 23 janvier 2019 sur la note d'information établie par la société Tikehau Capital SCA.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Tikehau Capital SCA, déposées auprès de l'AMF le23 janvier 2019, sont mises à la dispositiondu public, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

La note d'information de la société Tikehau Capital SCA, visée par l'AMF, ainsi que le documentreprenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières etcomptables sont disponibles sur les sites internet de l'AMF(www.amf-france.org)et de Tikehau Capital SCA(www.tikehaucapital.com)et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de :

Tikehau Capital Rothschild Martin Maurel 32 rue de Monceau 29 avenue de Messine 75008 Paris 75008 Paris France France CONTACT INVESTISSEURS Louis Igonet - +33 1 40 26 11 11 shareholders@tikehaucapital.com

