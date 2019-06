Tikehau Capital : 24 juin 2019 – Le label LuxFLAG ESG est décerné à 7 nouveaux fonds de Tikehau Investment Management

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,4 milliards d'euros (au 31 mars 2019) et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440

LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir la mobilisation de capitaux pour l'investissement durable. Le label LuxFLAG ESG est attribué aux fonds d'investissement qui intègrent l'analyse des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) tout au long de leur processus d'investissement. Pour être éligible à un tel label, les fonds doivent avoir un filtre ESG pour 100% de leur portefeuille investi, en ligne avec les meilleures pratiques de place. Au 20 juin 2019, 136 produits financiers, représentant 53,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et domiciliés dans 5 pays, ont obtenu l'utilisation des labels LuxFLAG.

Le label LuxFLAG ESG a été décerné à 2 fonds de gestion diversifiée et actions, Tikehau Income Cross Assets et Tikehau Global Value, ainsi qu'à 5 fonds de gestion obligataire, Tikehau Taux Variables, Tikehau SubFin Fund, Tikehau Court Terme, Tikehau 2022 et Tikehau Global Short Duration. Tikehau Credit Plus a reçu le label le 1eravril 2019.

collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

A propos de LuxFLAG

LuxFLAG, la Luxembourg Finance Labelling Agency, est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif créée au Luxembourg en juillet 2006 conjointement par des partenaires publics et privés dont la Banque européenne d'investissement (BEI) et le gouvernement luxembourgeois. LuxFLAG vise à promouvoir la levée de capitaux pour le secteur de la finance durable en décernant un label reconnaissable aux véhicules d'investissement éligibles dans les domaines de la finance climatique, ESG (Environnement, Microfinance, Social et Gouvernance), Environnement, Microfinance et Green bonds. Les labels LuxFLAG sont reconnus pour leur haut niveau d'exigence et leur évaluation rigoureuse des participations, de la stratégie et des procédures des fonds d'investissement candidats en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG), ainsi que pour leur transparence vis-à-vis des investisseurs, qui sont des éléments clés des critères d'éligibilité aux labels LuxFLAG.

