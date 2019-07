Tikehau Capital : 3 juillet 2019 – Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Exane BNP Paribas

COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONCLU

AVEC EXANE BNP PARIBAS

Paris, le 3 juillet 2019

A la date du 30 juin 2019, au titre du contrat de liquidité confié par Tikehau Capital à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

49.162 actions Tikehau Capital

541.574 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 51.983 actions Tikehau Capital et 180.754 euros en espèces.

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,4 milliards d'euros et dispose de 2,4 milliards d'euros de fonds propres (au 31 mars 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

