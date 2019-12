Tikehau Capital : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a annoncé l'acquisition du centre d’activités "Atlantic Park" à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine, à travers son fonds d’investissement pan-européen à stratégie "value added". Il se décompose en 5 bâtiments et s'étend sur un terrain de 15 580 mètres carrés et offre une surface locative totale de 14 770 mètres carré. Les bâtiments se répartissent en une zone mixte comprenant des zones industrielles légères et des bureaux. L'ensemble de l'actif comprend 295 places de stationnement souterrain et en extérieur.L'immeuble est situé à Clamart à proximité directe du parc d'affaires Noveos, le deuxième parc d'activités des Hauts-de-Seine qui accueille chaque jour 10 000 salariés. Le parc d'affaires accueille plus d'une centaine d'entreprises dont des groupes internationaux tels que Coca-Cola, Mondelez ou Renault.Il s'agit du sixième investissement du fonds immobilier "value added" du groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement cette année.