Tikehau Capital : Agenda economique du jeudi 20 septembre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 11h00 Prévisions économiques de l'OCDE SALZBOURG : - Sommet informel de l'Union européenne consacré au Brexit ZURICH : - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire par la BNS OSLO : - 10h00 Décision de politique monétaire LONDRES : - 10h30 Ventes au détail / août WASHINGTON : - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 15 septembre - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / septembre - 16h00 Reventes de logements / août BRUXELLES : - 16h00 Indice de confiance du consommateur en zone euro / septembre (estimation flash) SOCIÉTÉS : PARIS : - Tikehau Capital / résultats du S1 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris