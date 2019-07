Tikehau Capital : Des actifs sous gestion de 23,4 mds au 30 juin 2019, en hausse de +6% sur le premier semestre et de +16% sur les douze derniers mois

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des actifs sous gestion de 23,4 mds€ au 30 juin 2019,

en hausse de +6% sur le premier semestre et de +16% sur les douze derniers mois

Paris, le 30 juillet 2019 - Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élève à 23,4 milliards d'euros au 30 juin 2019, en croissance de +1,4 md€ (+6%) depuis le début de l'année et de +3,2 mds€ (+16%) sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management1).

Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élèvent à 23,4 mds€, répartis entre 21,2 mds€ pour la gestion d'actifs et 2,1 mds€ pour l'activité d'investissement2.

L'activité de gestion d'actifs est marquée par la croissance du Private Equity et de l'Immobilier

Au 30 juin 2019, les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital s'élèvent à 21,2 mds€ contre 18,5 mds€ un an plus tôt (incluant Sofidy et ACE Management), soit une hausse de 2,8 mds€ sur douze mois (+15%). Sur les six premiers mois de 2019, la croissance des actifs sous gestion de cette activité s'élève à +0,8 md€ (+4%).

La progression des encours sur le premier semestre 2019 reste solide et reflète d'abord une collecte nette dynamique de +1,2 md€. Cette évolution résulte d'une nouvelle progression des activités de dette privée (après une année 2018 marquée par les importantes levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending) mais aussi de la contribution croissante des stratégies de Private Equity et

Pour mémoire, les actifs sous gestion du Groupe publiés au 30 juin 2018 s'élevaient à 14,8 mds€, répartis entre 13,2 mds€ pour le périmètre de gestion d'actifs et 1,6 md€ pour les activités d'investissement. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 s'élèvent à 20,1 mds€, répartis entre 18,5 mds€ pour le périmètre de gestion d'actifs et 1,6 md€ pour les activités d'investissement. Les chiffres présentés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d'arrondi.

