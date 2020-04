Tikehau Capital : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

Regulatory News :

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Document d’enregistrement universel pour l’année 2019.

Le Document d’enregistrement universel a été mis à jour et complété par les impacts possibles de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur le Groupe, en particulier les facteurs de risques présentés à la section 2.1, la gestion de la pandémie de Covid-19 par le Groupe présentée à la section 2.1.9 et les événements significatifs depuis le 31 décembre 2019 présentés à la section 5.4.

Le Document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, il peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société (www.tikehaucapital.com, rubrique Actionnaires/Information réglementée/Rapports financiers annuels).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel : le rapport financier annuel 2019, le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.226-10-1 du Code de commerce, les rapports des Commissaires aux comptes (en particulier le rapport prévu à l’article L.225-235 du Code de commerce) et les informations relatives à leurs honoraires ainsi que le descriptif du programme de rachat d’actions.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,8 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200415005577/fr/