Tikehau Capital : Résultats 2019

Une bilan particulièrement solide, qui s’appuie sur 3,1md€ de fonds propres, un endettement limité et 1,3md€ de trésorerie disponible à fin décembre 2019

Un résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs de 58,5 m€, un montant 3 fois supérieur à 2018 en données publiées, et en croissance de +48% à périmètre comparable

Un résultat net part du Groupe de 178,7 m€, en progression de +286,1 m€ par rapport au résultat net publié en 2018

Proposition d’un dividende de 0,50€ par action

Confirmation des objectifs organiques à horizon 2022 : actifs sous gestion supérieurs à 35 mds€ et résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs de plus de 100 m€ Regulatory News: Tikehau Capital (Paris:TKO): Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré : « L’année 2019 a été une année de forte croissance pour Tikehau Capital, tant en termes d’activité que de profitabilité. Elle a démontré la pertinence de sa plateforme de gestion d’actifs alternative, bâtie avec méthode et constance depuis bientôt 16 ans, ainsi que sa capacité à générer de la performance. Tikehau Capital s’est construit autour d’une culture d’entreprise forte et différenciante, marquée par un fort alignement d’intérêt entre son management, ses actionnaires et ses clients-investisseurs. Le Groupe fait ainsi preuve de prudence, de discipline et de sélectivité dans sa politique d’investissement, et ce depuis de nombreuses années. Fort d’un bilan solide et d’une trésorerie significative, le Groupe dispose aujourd’hui des moyens pour affronter la crise à laquelle l’économie mondiale doit faire face actuellement. Dans le nouveau contexte imposé par l’émergence du Covid-19 notre priorité va d’abord à la protection de nos salariés et de nos partenaires, et nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de notre activité dans les meilleures conditions. Nous entendons également jouer pleinement notre rôle d’investisseur actif en nous tenant au plus près des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Enfin, cette période d’incertitudes est susceptible de générer des opportunités d’investissement que le Groupe examinera toujours avec la plus grande sélectivité ». Résultats consolidés de l’exercice 2019 Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital s’est réuni le 18 mars 2019 et a examiné les comptes consolidés2 au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 25,8mds€, soit une progression de 3,8 mds€ ou +17% sur un an. Cette forte progression reflète une collecte nette totale record de +4,6 mds€ pour le Groupe, un montant supérieur de 24% au montant levé en 20183, année déjà très dynamique. Les distributions intervenues sur l’exercice s’élèvent à -1,3 md€ (principalement au sein de stratégies de dette privée) et les effets de marché ont un impact positif de +0,7 md€4. Les actifs sous gestion du Groupe à fin décembre 2019 se répartissent entre 23,6 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs et 2,2 mds€ pour l’activité d’investissement. Le résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs atteint 58,5 m€, contre 20,0 m€ publiés pour l’exercice 2018 (ou 39,5 m€ à périmètre constant). Le résultat opérationnel de l’activité d’investissement ressort fortement positif à 199,6 m€, contre une perte de -113,1 m€ publiée en 2018 (ou -108,5 m€ à périmètre constant). En conséquence, le résultat net part du Groupe pour 2019 s’inscrit en très forte hausse pour atteindre 178,7 m€. L’activité de gestion d’actifs affiche un résultat opérationnel en hausse de 48% en 2019 L’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital a dégagé des performances record en 2019, tant en termes d’activité que de profitabilité. Au 31 décembre 2019, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 23,6 mds€, en croissance de +3,3 mds€ sur l’année (+16%), dont +1,5 md€ sur le quatrième trimestre (+7%). La collecte nette a été particulièrement solide en 2019, à +4,1 mds€, fruit d’une très bonne dynamique commerciale sur les fonds existants et du lancement réussi de nouveaux produits. Le Groupe a poursuivi en 2019 l’internationalisation de sa base clients et la contribution des investisseurs étrangers dans le total des actifs sous gestion du Groupe progresse de +4 points de pourcentage sur un an pour atteindre 32% à fin décembre 2019. Sur les 23,6 mds€ d’actifs du périmètre gestion d’actifs à fin 2019, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignent 19,9 mds€ (soit 84%), en croissance de +23%. Cette croissance est le résultat des levées de fonds importantes réalisées au sein des activités de private equity et de capital markets strategies, ainsi qu’au déploiement des fonds de dette privée et d’immobilier dont les commissions de gestion sont assises sur le capital investi. Les actifs sous gestion qui génèreront des commissions à l’avenir s’élèvent pour leur part à 2,6 mds€ et représentent un potentiel de croissance important pour les revenus du Groupe. Enfin, les actifs sous gestion ne générant pas de commissions, composés principalement des effets de marché et du levier de certains fonds, s’élèvent à 1,1 md€ à fin décembre. En 2019, Tikehau Capital a déployé un total de 3,6 mds€ au sein de ses fonds fermés, un montant en progression de +35% par rapport à 2018, à périmètre comparable. Le Groupe a maintenu une politique d’investissement disciplinée et sélective, fondée sur une analyse approfondie des critères financiers, environnementaux sociaux, et de gouvernance pour chacune des opportunités d’investissement. Les revenus de l’activité de gestion d’actifs ont augmenté de +39% en 2019 à périmètre constant, pour atteindre 174,8 m€ contre 125,8 m€ en 2018. Cette augmentation reflète la forte croissance commissions de gestion du Groupe sur l’exercice 2019 (+36% à 166,3 m€), en lien avec la croissance des actifs sous gestion générateurs de revenus, ainsi que la prise en compte de 8,5 m€ de revenus liés à la performance des fonds du Groupe, notamment suite à la cession d’un portefeuille immobilier à Blackstone et aux bonnes performances réalisées par certains fonds obligataires des activités de capital markets strategies. En 2019, le Groupe a continué à investir dans sa plateforme de gestion d’actifs, qui constitue un actif clé pour la poursuite de son développement en France et à l’international. Les coûts opérationnels de l’activité de gestion d’actifs ont ainsi augmenté de +30% sur l’exercice, un rythme de croissance moindre que celui de ses revenus. En conséquence, le résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs s’élève à 58,5 m€, en progression de +48% sur un an à périmètre constant (x3 en données publiées). De son côté, le taux de marge opérationnelle de cette activité ressort à 33,5% en 2019, soit une progression de +2,1 points à périmètre constant, et de +6,9 points en données publiées. Closing final du fonds immobilier pan-européen à stratégie « value added » Le 28 février 2020, le Groupe a réalisé le closing final de son fonds immobilier européen à stratégie « value added » avec une levée de fonds finale de 560 m€5. Le Groupe a également signé un mandat de co-investissement avec un investisseur institutionnel, portant ainsi à 650 m€ la capacité d’investissement de la stratégie « value added » de Tikehau Capital, hors éventuel levier additionnel. Ce fonds a vocation à investir sur toutes les classes d’actifs sur le marché européen, en s’appuyant sur la plateforme de Tikehau Capital, et a d’ores et déjà réalisé 7 investissements, dont 6 sont intervenus au cours de l’exercice 2019. Lancé en juin 2018 avec des apports initiaux provenant notamment de Tikehau Capital et d’un groupe singapourien de premier plan, en tant qu'investisseur de référence, ce fonds déploie une stratégie d’investissement fondée sur trois axes majeurs que sont l’immobilier commercial, les hôtels et la reconversion d’actifs et d’usages sur le marché européen. Le résultat de l’activité d’investissement atteint 199,6 m€ en 2019 L’activité d’investissement de Tikehau Capital a enregistré de solides performances en 2019, année au cours de laquelle le Groupe a été actif dans la rotation de son portefeuille. Le Groupe a ainsi procédé avec succès à la cession de plusieurs participations cotées et non cotées au cours de l’année, avec par exemple les cessions des participations dans Spie Batignolles (pour un multiple de 2,3 fois l’investissement initial), dans HDL-Développement (avec un multiple de 2,5 fois) et dans JustCo (avec un multiple de 8,3 fois). 2019 a également été marquée par la cession d’environ 4,45% du capital social d’Eurazeo pour un produit total de cession de 224,3 m€, et par l’apport des titres Latécoère à l’offre publique d’achat dont ce Groupe a fait l’objet. Sur l’exercice 2019, les revenus de l’activité d’investissement augmentent ainsi très fortement, affichant une hausse de +309,5 m€ à périmètre constant pour s’élever à 277,8 m€. Les variations de juste valeur sont fortement positives à hauteur de 188,8 m€ en 2019, portées par les produits de cessions issus de la rotation du portefeuille et les évolutions favorables de valorisation des participations cotées détenues en portefeuille ;

Les revenus liés aux dividendes, coupons et distributions s’élèvent pour leur part à 89,0 m€, en progression de +21% sur l’exercice. Après prise en compte des coûts opérationnels à hauteur de -78,0 m€ ainsi que la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence pour -0,2 m€, l’activité d’investissement enregistre un résultat opérationnel de 199,6 m€ au titre de l’exercice 2019, contre une perte opérationnelle de -108,5 m€ en 2018 (à périmètre comparable), qui avait été marquée par les variations défavorables liées aux participations dans Eurazeo et DWS. Une structure financière particulièrement solide, forte de 3,1 mds€ de fonds propres A fin 2019, Tikehau Capital dispose d’une situation financière particulièrement robuste, avec des fonds propres importants, une position de trésorerie excédentaire et un levier financier limité. Le bilan du Groupe s’est considérablement renforcé en 2019, afin de permettre au Groupe de poursuivre, de manière durable, les investissements dans ses propres fonds et de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d’actifs alternatifs, conformément à sa stratégie. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe s’élèvent ainsi à 3,1 mds€ contre 2,3 mds€ à fin 2018. Pour mémoire, le Groupe a finalisé le 25 juin 2019 une augmentation de capital pour un montant de 715 m€. Cette augmentation de capital, la plus importante de l’histoire de Tikehau Capital, mais aussi la plus importante réalisée en France en 2019, permet au Groupe d’affirmer son positionnement sur le marché porteur de la gestion d’actifs alternative. Le portefeuille d’investissement de la Société ressort à 2,3 mds€ au 31 décembre 2019, contre 2,1 mds€ un an plus tôt. Au sein du portefeuille d’investissement de Tikehau Capital sur une base consolidée, les investissements du Groupe dans ses propres stratégies ressortent à 1,4 md€ au 31 décembre 2019 (soit 61% du portefeuille), en augmentation de +57% sur l’exercice. L’investissement dans les lignes de métier de Tikehau Capital a vocation à augmenter dans les années à venir, en ligne avec la stratégie du Groupe et au rythme des lancements de nouveaux fonds. Le Groupe confirme son objectif de porter la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d’investissement entre 65 et 75% à l’horizon 2022. Au 31 décembre 2019, le Groupe affiche une position de trésorerie brute de 1 307 m€ sur une base consolidée contre 463m€ au 31 décembre 2018. Cette évolution reflète le produit de l’augmentation de capital de 715 m€ finalisée en juin 2019 ainsi que le produit de l’émission obligataire de 500 m€ réalisée au cours du quatrième trimestre, suivi d’un remboursement anticipé de dette bancaire à hauteur de 300 m€ (accompagné d’une extension de sa maturité de 2 ans). L’endettement financier s’élève ainsi à 997 m€ à fin 2019, contre 796 m€ un an plus tôt, avec un niveau de gearing de 32% (contre 35% au 31 décembre 2018). Le 30 janvier 2019, Tikehau Capital a annoncé avoir obtenu une première notation financière auprès de l’agence de notation financière Fitch Ratings. Assortie d’une perspective stable, cette notation Investment Grade (BBB-) confirme la solidité du profil financier de Tikehau Capital et représente une reconnaissance de la pertinence de son modèle et de sa structure financière. Cette notation a été confirmée par Fitch Ratings le 27 janvier 2020. Dividende Il sera proposé à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de 0,50 euro par action au titre de l’exercice 2019 (à comparer à un dividende de 0,25 euro par action au titre de l’exercice 2018). Le dividende sera détaché de l’action le 22 mai 2019 et mis en paiement à compter du 26 mai 2019. Programme de rachat d’actions Tikehau Capital annonce sa décision de confier à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur le rachat d’actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale annuelle ordinaire du 22 mai 2019. Les actions ainsi rachetées seront destinées à être annulées et/ou à couvrir les plans d’actions gratuites et de performance de Tikehau Capital. Ce mandat, signé ce jour, a une taille de 75 millions d’euros et devra être réalisé dans les limites imposées par la septième résolution adoptée par l’Assemblée générale du 22 mai 2019 (ou toute résolution qui pourrait lui succéder pendant la durée du mandat). Au titre dudit mandat, les rachats pourront intervenir au plus tard jusqu’au 30 juillet 2020. Le précédent mandat annoncé le 19 septembre 2019 et prolongé le 27 décembre 2019 prend fin ce jour. A ce jour, 683.848 actions ont été rachetées dans le cadre de ce mandat. Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document de référence de Tikehau Capital enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 18 avril 2019 sous le numéro R. 19-008) et le texte de la septième résolution susvisée (figurant au paragraphe 9.4 dudit Document de référence) sont disponibles sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées (https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information). Perspectives Après de très solides performances réalisées en 2019, le Groupe entame l’année 2020 fort de nombreux atouts : Une situation financière très solide , qui repose à fin décembre 2019 sur des fonds propres importants, à hauteur de 3,1 mds€, une trésorerie disponible de plus d’1,3 md€, à laquelle s’ajoute 500 m€ de lignes de crédit non tirées.

, qui repose à fin décembre 2019 sur des fonds propres importants, à hauteur de 3,1 mds€, une trésorerie disponible de plus d’1,3 md€, à laquelle s’ajoute 500 m€ de lignes de crédit non tirées. Un fort alignement d’intérêt du Groupe avec ses clients, ayant historiquement conduit le Groupe à adopter une politique d’investissement prudente au sein de ses fonds ;

du Groupe avec ses clients, ayant historiquement conduit le Groupe à adopter une politique d’investissement prudente au sein de ses fonds ; Un portefeuille d’investissement diversifié , avec un fort niveau de granularité, exposé à des classes d’actifs complémentaires ;

, avec un fort niveau de granularité, exposé à des classes d’actifs complémentaires ; Un niveau de dry powder de 5,2 mds€ au sein des fonds gérés par le Groupe à fin décembre 2019, permettant de saisir les opportunités d’investissements que peuvent offrir les dislocations de marché ;

de 5,2 mds€ au sein des fonds gérés par le Groupe à fin décembre 2019, permettant de saisir les opportunités d’investissements que peuvent offrir les dislocations de marché ; Des équipes expérimentées et engagées , colonne vertébrale de la plateforme de gestion d’actifs construite par le Groupe dans 11 pays ;

, colonne vertébrale de la plateforme de gestion d’actifs construite par le Groupe dans 11 pays ; Un niveau d’endettement financier limité, avec un levier financier de 32% et une maturité moyenne de la dette de 5,6 années (contre 4,1 années à fin 2018). Par ailleurs, Tikehau Capital a initié au cours du troisième trimestre 2019 la mise en place d’une équipe dédiée aux activités de gestion transversales à plusieurs classes d’actifs. Dénommée « Tactical Strategies » cette équipe est placée sous la responsabilité de Maxime Laurent-Bellue, fort de 13 années d’expérience au sein du Groupe. L’équipe a la responsabilité de gérer les fonds dédiés aux opérations spéciales, dont la deuxième génération est en cours de levée, ainsi que les solutions transversales sur-mesure dédiées à une clientèle privée, à l’image du partenariat noué avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, la plus grande banque privée italienne, et qui a permis de collecter environ 400 m€ auprès d’environ 3 000 investisseurs privés italiens au cours du quatrième trimestre 2019. Le Groupe est ainsi bien positionné pour faire face aux chocs conjoncturels et notamment aux incertitudes actuelles liées à l’épidémie de COVID-19, dont les conséquences sont pour l’heure encore difficiles à évaluer précisément. Tikehau Capital a d’abord pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses collaborateurs et la continuité de son activité.

Acteur clé du financement des entreprises en France et en Europe, Tikehau Capital a également pris les dispositions nécessaires pour assurer un suivi et un accompagnement permanent des sociétés dans lesquelles le Groupe a investi en direct ou à travers ses fonds. Il est toutefois encore trop tôt pour déterminer l’impact que la situation actuelle pourrait avoir sur leur activité et leurs résultats, et donc sur la performance des fonds qui portent ces investissements.

En termes de levées de fonds, les récentes évolutions des marchés financiers pourraient être de nature à susciter un certain attentisme de la part des clients-investisseurs, ce qui pourrait engendrer des décalages dans le calendrier de levée de certains fonds. Pour autant, les deux premiers mois de l’année 2020 n’ont pas fait état d’un ralentissement particulier par rapport aux attentes du Groupe. Les incertitudes conjoncturelles ne remettent pas en question les tendances structurellement porteuses qui soutiennent le secteur de la gestion d’actifs alternative. Tikehau Capital poursuivra son développement sur ce secteur porteur et envisage de lancer de nouvelles initiatives en 2020, avec notamment : Le lancement de la 5 ème génération de fonds de Direct Lending , après le succès commercial rencontré par la 4 ème génération de fonds qui a levé un total de 2,1 mds€ ;

génération de fonds de , après le succès commercial rencontré par la 4 génération de fonds qui a levé un total de 2,1 mds€ ; Le lancement d’un fonds de dette privée secondaire , sur un marché à ce jour peu mature et sur lequel le Groupe peut mettre à profit son expertise reconnue en dette privée ;

, sur un marché à ce jour peu mature et sur lequel le Groupe peut mettre à profit son expertise reconnue en dette privée ; Le lancement d’un fonds d’impact en dette privée, en cohérence avec les convictions du Groupe en matière de changement climatique, visant à financer des entreprises développant des projets contribuant à l’avènement d’une économie bas-carbone. Le calendrier des lancements de ces initiatives de croissance dépendra de l’évolution de la situation économique européenne et globale. Le Groupe confirme ses deux objectifs structurants (hors éventuelles acquisitions) à horizon 2022, consistant à atteindre plus de 35 mds€ d’actifs sous gestion pour le Groupe et générer plus de 100 m€ de résultat opérationnel dans la gestion d’actifs. Calendrier 14 mai 2020 – Actifs sous gestion à fin mars 2020

– Actifs sous gestion à fin mars 2020 19 mai 2020 – Assemblée Générale annuelle des actionnaires

– Assemblée Générale annuelle des actionnaires 30 juillet 2020 – Actifs sous gestion à fin juin 2020

– Actifs sous gestion à fin juin 2020 17 septembre 2020 – Résultats semestriels 2020

– Résultats semestriels 2020 5 novembre 2020 – Actifs sous gestion à fin septembre 2020 Chiffres-clés 2019 Actifs sous gestion En milliards d’euros Actifs sous gestion

au 31/12/2019 Evolution par rapport

au 31/12/2018 Montants

(mds€) Poids

(%) En % En md€ Dette privée 8,6 33% +4% +0,3 Immobilier 9,2 36% +21% +1,6 Capital Markets Strategies 3,8 15% +15% +0,5 Private Equity (a) 2,0 8% +67% +0,8 Activité de gestion d’actifs 23,7 92% +16% +3,3 Activité d’investissement* (b) 2,1 8% +31% +0,5 Total des actifs sous gestion 25,8 100% +17% +3,8 Total Private Equity (a+b) 4,1 16% +46% +1,3 * Pour compte propre En milliards d’euros Actifs sous gestion

au 31/12/2019 Evolution par rapport au

31/12/2018 Montants (mds€) En % En md€ Activité de gestion d’actifs 23,6 +16% +3,2 Dont actifs sous gestion générant des commissions 19,9 +23% +3,7 Dont actifs sous gestion qui généreront à l’avenir des commissions 2,6 -13% (0,4) Dont actifs sous gestion ne générant pas de commissions 1,1 -8% (0,1) 2019 2018

proforma6 Evolution Taux de commissionnement moyen pondéré 92 bps 81 bps +11 bps Bilan simplifié En millions d’euros au 31/12/2019 Eléments du bilan 2019 2018 Portefeuille d’investissement 2 335 2 083 Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie 1 307 463 Autres actifs courants et non courants 699 600 Total Actifs 4 341 3 147 Capitaux propres, part du groupe 3 139 2 274 Intérêts minoritaires 7 1 Dettes financières 997 796 Autres passifs courants et non-courants 198 76 Total Passifs 4 341 3 147 Gearing 7 32% 35% LTV 8 -15% 13% Lignes de crédit non tirées 500 580 Compte de résultat simplifié En millions d’euros au 31/12/2019 2019 2018

proforma9 Activité de gestion d’actifs Revenus des sociétés de gestion 174,8 125,8 Charges opérationnelles et autres (116,3) (86,3) Résultat des activités de gestion d’actifs 58,5 39,5 Activité d’investissement Revenus du portefeuille 277,8 (31,7) Charges opérationnelles et autres (78,0) (78,1) Participations mises en équivalence et éléments non-courants (0,2) 1,3 Résultat des activités d’investissement 199,6 (108,5) Groupe Intérêts financiers (33,3) (23,7) Paiements non-récurrents fondés sur des actions gratuites10 (5,8) (5,7) Impôts (39,7) 8,1 Intérêts minoritaires (0,6) - Résultat net, part du Groupe 178,7 (90,3) A propos de Tikehau Capital Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,8 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) AVERTISSEMENT : Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America. 1 Les données relatives aux actifs sous gestion ne font pas l’objet d’un audit.

2 Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers sont en cours de finalisation.

3 Sur base des données publiées. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE, la collecte nette de 2019 est supérieure de +10% à celle de 2018

4 Les chiffres présentés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

5 Cette levée finale porte les actifs sous gestion du fonds à 726 m€ à la date du closing.

6 Incluant les contributions de Sofidy et ACE Management en année pleine. En données publiées le taux de commissionnement passe de 69 bps en 2018 à 92 bps en 2019, soit une progression de 23 bps.

7 Gearing = Total des dettes financières / Capitaux propres, part du groupe

8 LTV = (Dette financières – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie) / (Total Actifs – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie)

9 Incluant les contributions de Sofidy et ACE Management en année pleine

10 Les paiements non-récurrents fondés sur des actions gratuites se réfèrent principalement aux coûts du plan d’attribution d’action gratuites (IFRS 2) du 1er décembre 2017, incluant les charges sociales, mis en place suite au processus d’introduction en bourse Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200318005818/fr/

