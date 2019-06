28/06/2019 | 12:32

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 24 juin, le fonds souverain singapourien Temasek, via son véhicule Esta Investment, est passé sous les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Tikehau Capital à la suite de l'augmentation de capital.



A cette date, Esta Investments détenait 4,08% des parts et des voix.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.