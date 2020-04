Tikehau Capital : accroît sa participation dans IREIT Global

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce aujourd'hui, conjointement avec City Developments Limited (CDL), une société immobilière de premier plan cotée à Singapour, l'augmentation de leurs participations respectives dans IREIT Global1, une foncière cotée à Singapour focalisée sur le marché immobilier européen, et dans laquelle Tikehau Capital a investi en novembre 2016.

L'acquisition, aux côtés d'une filiale d'AT Capital, family office basé à Singapour, d'une participation de 26,04% dans IREIT Global, permet à Tikehau Capital et à CDL d'augmenter leur participation dans IREIT Global respectivement de 16,64% à 29,20% et de 12,52% à 20,87% à l'issue de la transaction. Ensemble, Tikehau Capital et CDL détiennent désormais plus de la moitié du capital d'IREIT Global. Pour Tikehau Capital, cette acquisition représente un investissement en numéraire d’environ 25 millions d’euros.

IREIT Global est une foncière cotée à Singapour dont le mandat est d’investir directement et indirectement dans un portefeuille immobilier générateur de revenus locatifs en Europe, ciblant principalement des immeubles de bureaux, des locaux commerciaux ou à destination industrielle et logistique. Le portefeuille actuel d’IREIT compte neuf actifs en Allemagne et en Espagne, valorisés environ 630 millions d’euros. Stratégiquement situés dans des villes clés telles que Barcelone, Berlin, Bonn, Madrid et Munich, les actifs du portefeuille de IREIT ont une superficie locative totale de plus de 230.000 m² dont environ 4.000 places de parking.

Cette transaction est le reflet de l'objectif de long terme commun de Tikehau Capital et de CDL consistant d’une part à développer IREIT Global et, d’autre part, à diversifier son portefeuille. Le renforcement de ce partenariat avec CDL est une étape positive dans le développement des activités d'IREIT Global qui lui permettra de bénéficier des forces complémentaires de chacun pour nourrir sa croissance. Cette opération apportera à la société un important soutien pour son développement en lui permettant de tirer parti du savoir-faire et de la connaissance du marché local d'un acteur majeur du secteur immobilier asiatique, et du rayonnement européen et de l'expertise de Tikehau Capital.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,8 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Avertissement :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Tikehau Capital et CDL co-détiennent IREIT Global Group Pte. Ltd., la société de gestion d’IREIT Global

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200406005602/fr/