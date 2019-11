Tikehau Capital : acquiert le centre commercial Walnuts situé à Orpington au Royaume-Uni

Il s'agit du sixième investissement du fonds après une opération sale & lease back, l'acquisition d'un portefeuille mixte à Bruxelles, de deux hôtels dans le centre de Paris et du partenariat avec Bouygues Immobilier pour le projet de redéveloppement Charenton-Bercy dans le cadre du Grand Paris. Lancé en 2018, ce fonds immobilier paneuropéen à stratégie « value added », investit dans toutes les classes d'actifs à sous-jacent immobilier.

Cette acquisition est la deuxième opération du fonds immobilier « value added » de Tikehau Capital au Royaume-Uni après l'acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead plus tôt cette année.

L'actif immobilier est situé au cœur d'Orpington, à 21 kilomètres au sud-est du centre de Londres, sur la principale ligne ferroviaire sud-est et relié à plusieurs stations du centre de la capitale. La stratégie de la municipalité qui vise à revitaliser le centre-ville d'Orpington et à améliorer ses installations représente une opportunité pour le redéveloppement et la valorisation du centre Walnuts.

Le centre Walnuts est composé d'un site totalisant plus de 22 500 m2, qui comprend un centre commercial d'environ 13 700 m2 avec 58 magasins, un cinéma ODEON et un hôtel Premier- Inn de 83 chambres.

Londres, le 1er novembre 2019 - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce l'acquisition pour le compte de ses clients du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à travers son fonds d'investissement immobilier à stratégie « value added » lancé en 2018.

fournir des solutions d'aménagement intelligentes sur le long terme, en étroite collaboration avec les autorités locales et leurs communautés.

Andrea Vanni, associé d'Areli, déclare: "Orpington est une ville formidable, très bien desservie par les transports et qui dispose de commerces de grande qualité. Le centre Walnuts, au cœur d'Orpington, offre une formidable opportunité pour accroître le dynamisme et la vitalité de la ville. Nous sommes heureux de pouvoir travailler prochainement avec la population locale et le conseil municipal pour pouvoir avancer sur ces ambitions".

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 23,4 milliards d'euros et dispose de 3,1 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Contacts Presse :

Tikehau Capital : Jawad Khatib - +33 1 40 06 11 27

Image 7 : Grégoire Lucas & Florence Coupry - +33 1 53 70 74 70 press@tikehaucapital.com

Contact Actionnaires et Investisseurs :

Louis Igonet - +33 1 40 06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte du fonds géré), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats- Unis d'Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un service de conseil en investissement.

Ce document ne contient que des informations d'ordre général fournies à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une recommandation générale ou spécifique d'investissement. Les performances passées ne

sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision.