Tikehau Capital : acquisition d'un centre commercial au Royau

01/11/2019 | 12:05

Tikehau Capital annonce l'acquisition pour le compte de ses clients du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à travers son fonds d'investissement immobilier à stratégie 'value added' lancé en 2018.



Situé à 21 kilomètres au sud-est du centre de Londres, le centre Walnuts est composé d'un site totalisant plus de 22.500 m2, comprenant un centre commercial d'environ 13.700 m2 avec 58 magasins, un cinéma Odeon et un hôtel Premier-Inn de 83 chambres.



Cette acquisition est la deuxième opération du fonds immobilier 'value added' de Tikehau Capital au Royaume-Uni, après l'acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead plus tôt cette année, et le sixième investissement du fonds.



