Tikehau Capital : acquisition de Sofidy finalisée

18/12/2018 | 07:23

Tikehau Capital annonce, après avoir obtenu les autorisations de la part de l'AMF et des autorités de la concurrence compétentes, la finalisation de l'acquisition de 98,62% du capital et des droits de vote de la société de gestion d'actifs Sofidy.



Cette acquisition, annoncée le 20 septembre, permet au groupe de s'ouvrir à de nouvelles catégories d'investisseurs et d'étendre son savoir-faire dans les solutions d'investissement immobilier du fait des complémentarités fortes entre les deux entreprises.



Tikehau Capital a émis 244.712 actions nouvelles entièrement assimilées aux existantes et dont l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris a été demandée, en rémunération d'apports en nature constitués d'un total de 1.095 actions Sofidy.



