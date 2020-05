Tikehau Capital : au 1er trimestre 2020 0 14/05/2020 | 06:51 Envoyer par e-mail :

500 m€ de collecte nette dans la gestion d'actifs Actifs sous gestion de 25,4 mds€ au 31 mars 2020 Projet d'acquisition de Star America Infrastructure Partners aux Etats-Unis Les actifs sous gestion du Groupe au 31 mars 2020 s'élèvent à 25,4 mds€, en croissance de +13,7% sur douze mois, et en léger retrait de -1,5% sur le premier trimestre en raison d'effets de marché défavorables sur certaines classes d'actifs, dans le contexte économique très volatile lié à la pandémie de Covid-19 ; La collecte nette de l'activité de gestion d'actifs s'élève à +500 m€ sur le premier trimestre, portant ses encours à 23,4 mds€ au 31 mars 2020 (+12,5% sur douze mois et -0,8% sur le premier trimestre). Les actifs sous gestion générant des commissions en légère progression sur le premier trimestre pour les fonds fermés du Groupe ; Le Groupe dispose d’une structure financière particulièrement solide et de moyens financiers importants avec, à fin mars 2020, 1,2 md€ de trésorerie à l’actif de son bilan et 5,0 mds€ de dry powder au sein des fonds qu’il gère ; Tikehau Capital accélère son développement aux Etats-Unis et annonce l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de Star America Infrastructure Partners, société de gestion indépendante experte dans le domaine des infrastructures de taille moyenne sur le marché Nord-Américain, lui permettant d’élargir son expertise dans les actifs réels. Regulatory News: Tikehau Capital (Paris:TKO): Les actifs sous gestion de Tikehau Capital au 31 mars 2020 s’élèvent à 25,4 mds€, en progression de +13,7%1 sur un an. Sur le premier trimestre 2020, l’évolution des encours est légèrement négative (-1,5%), avec une collecte nette positive pour le Groupe à hauteur d’environ +490 m€, compensée par des distributions à hauteur de -200 m€ (principalement au sein de stratégies de dette privée) et des effets de marché négatifs à hauteur de -680 m€, dans un contexte de marché fortement dégradé en lien avec l’épidémie de Covid-19. Les actifs sous gestion du Groupe à fin mars 2020 se répartissent entre 23,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs et 2,0 mds€ pour l’activité d’investissement. Une collecte nette positive de +500 m€ au premier trimestre 2020 pour l’activité de gestion d’actifs Au 31 mars 2020, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 23,4 mds€, en croissance de +2,6 mds€ sur douze mois (+12,5%). Sur le premier trimestre 2020, les encours s’inscrivent en léger retrait de -0,8%, soit -200 m€, qui résulte des éléments suivants : Une collecte nette positive à hauteur de +500 m€, portée par les activités immobilières et de private equity. Des distributions qui se sont élevées à -200 m€ sur le premier trimestre, principalement pour les activités de dette privée (en particulier dans le domaine des leveraged loans). Dans le contexte de forte dégradation du contexte macroéconomique lié à la pandémie de Covid-19, les encours de l’activité de gestion d’actifs à fin mars 2020 tiennent compte des effets de marché importants intervenus au cours du premier trimestre à hauteur de -500 m€. Ces effets ont été principalement enregistrés au sein des activités capital markets strategies (fonds obligataires et flexibles, à hauteur de -300 m€). Il est à noter que les effets de marché au premier trimestre 2020 n’ont eu que peu d’impact sur le montant d’actifs sous gestion générant des commissions de gestion, qui affichent de fait une évolution plus favorable que les encours totaux du Groupe. Les actifs sous gestion générant des commissions de gestion pour les fonds fermés de Tikehau Capital sont en effet en légère progression sur le premier trimestre 2020. Dette privée : 8,3 mds€ d’actifs sous gestion au 31 mars 2020 Les actifs sous gestion de l’activité de dette privée s’élèvent à 8,3 mds€ à fin mars 2020, un montant stable sur un an, et en recul de -3,8% par rapport au 31 décembre 2019. Comme anticipé, cette classe d’actifs n’a pas enregistré de levées particulières sur le trimestre, n'ayant pas levé de fonds dédié en amont de la commercialisation de la cinquième génération de fonds de Direct Lending du Groupe, prévue au cours du deuxième trimestre, et du lancement d’un fonds d’impact en dette privée, en cohérence avec les convictions du Groupe en matière de changement climatique et de contribution à l ’avènement d’une économie bas-carbone. Les distributions se sont élevées à -160 m€ sur le trimestre, du fait des activités de leveraged loans. Quant aux effets de marché, ils ont eu un effet d’environ -130 m€ sur les encours des activités de dette privée au 31 mars 2020, soit un impact de -1,5% sur la croissance au premier trimestre. Immobilier: 9,5 mds€ d’actifs sous gestion au 31 mars 2020 Les encours des activités immobilières de Tikehau Capital ont enregistré une croissance +3,9% sur le premier trimestre, pour atteindre 9,5 mds€ à fin mars 2020. La collecte nette s’est élevée à environ +440 m€ sur le trimestre, avec une dynamique qui est resté bien orientée pour Sofidy ainsi que la réalisation du closing final du premier fonds immobilier discrétionnaire pan-européen du Groupe, lancé en 2018 et qui a réalisé une levée de fonds totale de 560 m€, finalisée le 28 février 2020. Les effets de distribution et de marché se sont élevés respectivement à -40 m€ et -50 m€ sur le trimestre, principalement liés à Sofidy. Private equity : 2,1 mds€ d’actifs sous gestion au 31 mars 2020 Les actifs sous gestion du private equity à fin mars 2020 sont en progression d’environ +100 m€ par rapport au 31 décembre, à 2,1 mds€. La collecte nette s’est élevée à +100 m€ sur le trimestre, avec d’une part une allocation provenant de la stratégie multi-actifs lancée fin 2019 en partenariat avec Fideuram, et d’autre part la poursuite de levées pour le fonds dédié à la transition énergétique. Les effets de marché n’ont pas d’impact significatif sur les actifs sous gestion du périmètre private equity au premier trimestre 2020. Capital markets strategies : 3,5 mds€ d’encours au 31 mars 2020 Dans un contexte de marché particulièrement difficile, les activités de capital markets strategies ont fait preuve de résilience au cours du trimestre, avec une collecte nette légèrement positive portée par une collecte bien orientée pour les stratégies flexibles, compensée par une décollecte sur certains fonds crédit. Les actifs sous gestion des capital markets strategies s’élèvent ainsi à 3,5 mds€ à fin mars 2020 (contre 3,8 mds€ à fin décembre 2019), ce recul de 300 m€ étant uniquement lié à des effets de marchés défavorables sur le trimestre ayant impacté les encours de la plupart des fonds de cette activité. Enfin, le 11 mai 2020, le Groupe a renforcé son équipe avec la nomination de Raphael Thuin en tant que Directeur de l’activité capital markets strategies, qui supervisera dorénavant la gestion des stratégies d’investissement obligataires, actions et flexibles de Tikehau Capital. Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,0 mds€ à fin mars 2020 Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,0 mds€ à fin mars 2020 contre 2,2 mds€ à fin décembre 2019. Cette évolution tient compte d’engagements pris par le Groupe dans plusieurs de ses fonds (pour environ -140 m€), en lien avec sa stratégie d’alignement d’intérêts avec ses clients-investisseurs. Le portefeuille d’investissements directs du Groupe à fin mars 2020 tient également compte d’effets de marché négatifs pour environ -170 m€ impactant principalement la composante cotée du portefeuille, à hauteur d’environ -150 m€. Les ajustements de juste valeur sur la composante non-cotée du portefeuille d’investissements du Groupe sur le premier trimestre s’élèvent à -25 m€, soit un impact de -6,1% sur la période. Tikehau Capital est un investisseur actif et mobilisé dans le contexte de crise actuel La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 engendre des turbulences sans précédent sur l’ensemble des marchés mondiaux, avec des répercussions majeures sur toutes les composantes de la vie économique. Dans ce contexte, la priorité de Tikehau Capital a d’abord été de tout mettre en œuvre pour s’assurer de la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs et de leur permettre d’assurer une continuité de l’activité, avec une présence permanente aux côté des clients-investisseurs et des entreprises en portefeuille. Le Groupe a ainsi procédé à des revues détaillées des lignes d’investissement au sein de chacun de ses fonds et dans son propre portefeuille, afin d’identifier les niveaux de risques et les besoins d’accompagnement complémentaires des sociétés dans lesquelles le Groupe est investi. En finançant à ce jour plus de 220 entreprises en Europe, Tikehau Capital est un acteur clé du financement de l’économie. Le Groupe a la conviction que les solutions de financement alternatives qu’il développe, qu’elles soient en dette ou en fonds propres, sont un vecteur plus que jamais essentiel pour financer la relance économique car elles orientent concrètement l’épargne mondiale disponible vers les entreprises et le financement de l’économie réelle, avec un horizon de long-terme. Il s’agit d’ailleurs de noter qu’une part importante des fonds gérés par Tikehau Capital sont en période d’investissement. Le Groupe déploie en effet de manière progressive et disciplinée les encours importants levés en 2020 et au cours des années précédentes. Ce faisant, Tikehau Capital dispose d’un niveau de dry powder de 5,0 mds€ à fin mars 2020 au sein des fonds qu’il gère, ce qui lui permet de se positionner aux côtés des entreprises et de pouvoir saisir les opportunités d’investissements qui se présenteront. Tikehau Capital a développé un modèle différenciant dans le secteur de la gestion d’actifs alternative, en investissant systématiquement ses capitaux propres au sein des fonds gérés par le Groupe, aux côtés de ses clients-investisseurs. Ces investissements représentaient 61% du portefeuille du Groupe à fin décembre 2019, cette proportion étant amenée à continuer à croître au cours des prochaines années. Cette logique d’alignement d’intérêts particulièrement différenciante dans l’industrie financière, conduit le Groupe à prendre des risques mesurés dans le déploiement des encours de ses différentes stratégies. Par ailleurs, le modèle économique et la croissance de la profitabilité de l’activité de gestion d’actifs du Groupe ne dépendent pas à court-terme de la génération d’intéressement à la surperformance (carried interest), les fonds fermés du Groupe étant en mesure de rester investis dans leurs actifs avec un horizon d’investissement à long-terme. Tikehau Capital dispose d’un bilan particulièrement robuste, avec des fonds propres importants et une trésorerie disponible de 1,2 md€ à fin mars 2020. Le Groupe reste engagé dans une gestion dynamique de son bilan, qu’il s’agisse de son portefeuille d’investissement ou de la structure de son endettement. Enfin, Tikehau Capital confirme qu’il Il sera proposé à l’Assemblée générale du 19 mai 2020 le versement d’un dividende de 0,50 euro par action au titre de l’exercice 2019 (à comparer à un dividende de 0,25 euro par action au titre de l’exercice 2018). Le dividende sera détaché de l’action le 22 mai 2020 et mis en paiement à compter du 26 mai 2020. Tikehau Capital entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Star America Infrastructure Partners aux Etats-Unis Tikehau Capital annonce ce jour l’entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Star America Infrastructure Partners, société de gestion indépendante américaine active dans le secteur du développement et de la gestion de projets d’infrastructures en Amérique du Nord. Créée en 2011 par deux entrepreneurs, Star America s’est spécialisée dans des projets d’infrastructures de taille moyenne, particulièrement au travers de partenariats public-privé, dans quatre catégories d’actifs : le transport (notamment routes, ponts, tunnels, ferroviaire), les infrastructures sociales (notamment logement étudiants et hôpitaux), l’environnement (gestion de l’eau et des déchets, efficacité énergétique) et la communication (data centers, fibre optique). Star America gère à fin avril 2020 plus de 600 m$ (550 m€2) d’encours, dont 70% proviennent d’investisseurs américains, et compte environ 20 collaborateurs. Tikehau Capital et Star America estiment que le marché des infrastructures aux Etats-Unis recèle un réel potentiel de croissance à long-terme. D’après le think tank Council on Foreign Relations, les dépenses d’infrastructure des Etats-Unis représentent seulement 2,4% du PIB environ, alors que la moyenne des pays européens se situe à environ 5%. Plusieurs représentants du gouvernement américain ont manifesté en avril 2020 l’intention de mettre en œuvre des plans d’investissement pouvant atteindre un total d’environ 2 000 mds$ pour rénover et construire des infrastructures dans l’ensemble du pays. Au travers de ce projet d'acquisition d’un acteur reconnu dans le domaine de la gestion d’infrastructures aux Etats-Unis, Tikehau Capital viendrait renforcer son expertise dans les infrastructures, au-delà de son savoir-faire reconnu en immobilier. Cette opération permettrait ainsi au Groupe de diversifier ses encours vers une nouvelle classe d’actifs porteuse et de renforcer sa stratégie de développement en Amérique du Nord en accélérant son ouverture à des clients-investisseurs nord-américains. Avec un taux de commission de gestion nettement supérieur à la moyenne du Groupe3, appliqué au capital engagé par les clients-investisseurs, cette acquisition viendrait également renforcer le profil de génération de revenu de Tikehau Capital. Le projet d’acquisition porte sur 100% du capital de la société de gestion. Les termes et conditions complets de la transaction envisagée restent sujets à discussion et la transaction, si elle est signée, sera soumise à des conditions suspensives. Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital a déclaré : « Ce projet d’acquisition de Star America Infrastructure Partners constitue une nouvelle étape dans le développement de Tikehau Capital en Amérique du Nord et a vocation à venir renforcer notre expertise dans la gestion des actifs réels que sont l’immobilier et les infrastructures. Nous sommes ravis de pouvoir envisager cette acquisition, dans un secteur qui recèle un réel potentiel de croissance, d’un acteur qui possède le même ADN entrepreneurial que Tikehau Capital et dont l’équipe fondatrice viendra significativement renforcer le savoir-faire du Groupe. » Bill Marino, co-fondateur, managing partner et CEO, et Christophe Petit, co-fondateur, managing partner et Président de Star America, ont déclaré : « Star America est ravi de s'associer à un groupe aussi impressionnant que Tikehau Capital. Avec Star America, l’investissement dans les infrastructures et les actifs réels devient une nouvelle compétence clé de Tikehau Capital, s’ajoutant à la plateforme globale que le Groupe a construite avec succès. Les infrastructures et les actifs réels font partie des classes d’actifs qui connaissent la plus forte croissance au sein du secteur de la gestion d’actifs et nous sommes impatients de contribuer aux plans de développement de Tikehau Capital dans cet univers. » Programme de rachat d’actions Tikehau Capital a confié le 19 mars 2020 à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur le rachat d’actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale annuelle ordinaire du 22 mai 2019 et dont le renouvellement est proposé à l’assemblée générale annuelle du 19 mai 2020. Les objectifs du rachat sont modifiés à compter de ce jour de manière à ce que les actions ainsi rachetées soient désormais destinées à être remises dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi. Les autres termes du programme de rachat d’actions demeurent inchangés. Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d’enregistrement de Tikehau Capital déposé par l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D. 20-0290) est disponible sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées (https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information). Perspectives Dans un contexte de marché particulièrement incertain début 2020, Tikehau Capital dispose de nombreux atouts pour poursuivre au cours de l’année la mise en œuvre de sa stratégie visant à faire du Groupe un acteur majeur et différenciant dans le secteur de la gestion d’actifs alternative en Europe. Au sein de chaque classe d’actifs sur lequel il opère, le Groupe a choisi de se positionner sur des créneaux porteurs, bénéficiant de tendances de fonds structurellement favorables, comme par exemple, pour ses fonds de private equity, le capital-croissance, la transition énergétique ou encore la cybersécurité. Depuis le 31 mars, Tikehau Capital a continué à élargir et à internationaliser sa base de clients, en annonçant par exemple le lancement, en partenariat avec Banca March en Espagne, d’un fonds permettant d’offrir aux clients de celle-ci un accès aux marchés privés dans la transition énergétique, en répliquant le fonds dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital (créé en 2018 avec Total SA). La stratégie de ce fonds vise à offrir des rendements élevés tout en apportant des fonds propres aux entreprises participant à l’accélération de la transition vers une économie bas carbone. Le Groupe a réalisé également au cours du deuxième trimestre au lancement d’une deuxième campagne de collecte auprès de la clientèle privée de Banca Fideuram, dans le prolongement de la première campagne finalisée fin 2019. Le Groupe continue également à innover, à s’adapter au contexte de marché, et à proposer à ses clients-investisseurs des solutions d’investissement variées aux caractéristiques complémentaires. Certaines ont d’abord une pertinence renforcée dans un contexte de retournement de cycle, comme la seconde génération de fonds de situations spéciales, ou le premier fonds de dette privée secondaire. Tikehau Capital a en effet la conviction qu’après plusieurs années de forte croissance sur le marché de la dette privée primaire, un marché secondaire pour cette classe d’actifs est amené à se développer, en particulier dans le contexte actuel. Au cours des prochains trimestres, le Groupe restera également actif avec d’une part le lancement confirmé de sa cinquième génération de fonds de direct lending, dont la commercialisation débute au cours du deuxième trimestre, et la prolongation de six mois, jusqu’à fin décembre 2020, de la période de levée pour son fonds de private equity dédié à la transition énergétique. Enfin, le 6 avril 2020, Tikehau Capital et City Developments Limited (CDL), une société immobilière de premier plan cotée à Singapour, ont annoncé l'augmentation de leurs participations respectives dans IREIT Global, foncière cotée à Singapour focalisée sur le marché immobilier européen, et dans laquelle Tikehau Capital a investi en novembre 2016. Cette acquisition, qui porte la participation de Tikehau Capital dans IREIT Global à 29,2%, a été réalisée dans de très bonnes conditions financières pour le Groupe, le cours de bourse d’IREIT Global s’étant apprécié de +37%4 depuis la transaction. Tikehau Capital s’appuie sur un modèle économique différenciant, fondé sur des fonds propres importants, investis en priorité dans ses différentes stratégies de gestion d’actifs, aux côtés de ses clients-investisseurs. En plus de garantir un alignement d’intérêts inégalé entre le Groupe et ses clients-investisseurs, cette approche permet au Groupe d’être bien armé pour faire face à des conditions de marché adverses. Tikehau Capital confirme ainsi ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 mds€ d’actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 m€ de résultat opérationnel dans la gestion d’actifs. (md€) Dette privée -40 -160 -130 -330 8,3 Immobilier +440 -40 -50 +350 9,5 Capital markets strategies - - -300 -300 3,5 Private equity +100 - -30 +70 2,1 Total gestion d’actifs +500 -200 -510 -210 23,4 * la collecte nette par ligne de métier tient compte des réallocations internes provenant des stratégies multi-actifs, notamment des fonds levés dans le cadre du partenariat avec Fideuram, initialement comptabilisés en dette privée et progressivement déployés dans les différentes classes d’actifs du Groupe. Ainsi, sur le premier trimestre, les impacts sont de : -86 m€ sur la collecte nette de la dette privée, +45 m€ sur l’immobilier et +41 m€ sur le private equity. Répartition des actifs sous gestion au 31 mars 20207 Actifs sous gestion

au 31/03/2020 Evolution par rapport au 31/03/2019 Evolution par rapport au 31/12/2019 Montants (mds€) Poids

(%) En % En md€ En % En md€ Dette privée 8,3 32,7% -0,6% = -3,8% -0,3 Immobilier 9,5 37,5% +23,3% +1,8 +3,9% +0,4 Capital markets strategies 3,5 13,8% +4,1% +0,1 -7,8% -0,3 Private equity (a) 2,1 8,2% +51% +0,7 +3,7% +0,1 Activité de gestion d’actifs 23,4 92,2% +12,5% +2,6 -0,8% -0,2 Activité d’investissement* (b) 2,0 7,8% +30,8% +0,5 -8,8% -0,2 Total des actifs sous gestion 25,4 100% +13,7% +3,1 -1,5% -0,4 Total private equity (a+b) 4,1 16,0% +40,5% +1,2 -2,8% -0,1 * Pour compte propre A propos de Tikehau Capital Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,4 milliards d’euros (au 31 mars 2020) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) AVERTISSEMENT : La term sheet relative à l’acquisition de Star America que les parties ont signé n’a pas de caractère engageant en ce qui concerne les termes de la transaction et il n’y a pas de certitude que les discussions aboutiront à la signature d’un contrat et, si un contrat est signé, que la vente sera réalisée. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America. 1 Les chiffres présentés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

2 Sur base d’une parité $/€ de 0.92 en date du 13 mai 2020

3 Pour mémoire, le taux de commissionnement moyen au sein des activités de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élevait à 92 bps pour l’exercice 2019

4 Sur base d’un cours d’IREIT Global de 0,67 SGD au 12 mai 2020

5 Les chiffres présentés sont les meilleures estimations du Groupe à fin mars 2020, et peuvent à ce titre légèrement évoluer. Ils ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

6 Inclus les effets de périmètre non significatifs

7 Les chiffres présentés sont les meilleures estimations du Groupe à fin mars 2020, et peuvent à ce titre légèrement évoluer. Ils ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200513005888/fr/

