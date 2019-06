Tikehau Capital : augmentation de capital finalisée

25/06/2019 | 08:40

Tikehau Capital annonce avoir finalisé son augmentation de capital en numéraire d'un montant final brut de 715 millions d'euros, levée de fonds réalisée par émission de 32,5 millions d'actions nouvelles, représentant 31,4% du capital existant.



Les actionnaires ont souscrit 17.545.162 actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité, tandis que 335.067 ont été allouées dans le cadre de l'offre au public et 14.619.771 dans le cadre du placement privé.



'Cette augmentation de capital a montré la forte appétence des investisseurs internationaux pour le modèle développé par Tikehau Capital et confirme ainsi l'empreinte croissante du groupe au plan global', commente la société d'investissement.



